生活中心／李明融報導

今年農曆春節假期長達9天，不少人都會返鄉與家人團聚，有經濟能力的大人都會包紅包給父母或是親戚小孩，有網友發文表示，近年包給小孩的紅包金額，似乎也跟著物價「通膨」，包600元竟被講太少，每包1000元成了紅包門檻。貼文曝光後，引發大批網友共鳴，不少網友回憶童年時期「拿到200元就很開心」。

小孩過年「紅包拿600」會被笑？他曝童年回憶引共鳴：拿到200元就很開心

網友發現過年紅包的金額都出現「通膨」跡象，600元可能都會被嫌少。（合成圖／民視新聞資料照）有網友發文表示，如今連過年包紅包的金額都出現「通膨」跡象，包給小孩的紅包，不僅600元可能會被嫌少，1000元也成了基本門檻，若想發揮誠意還需從1200元以上開始包，他回憶小時候只要拿到200元都可以開心一整天，如今和現在行情相比，讓他忍不住感嘆「所以現在到底要包多少，才算正常？過年紅包的通貨膨脹是不是太誇張了？」。

網友討論，紅包的實際金額還是要以自己的經濟狀況為準。（圖／民視新聞）

貼文曝光後，引起不少網友的共鳴，紛紛留言回應原PO「我一開始有試過包800，結果被家人碎念，後面只好包回去2000…搞到現在很不想過年（姪子4個外甥3個）」、「看自己能力，能給600就給600，真的不行200也是喜氣」；也有網友表示不應該將紅包金額看得太重，實際狀況還是要以自身經濟情況為準「我們現在也是有親戚包200給我的小孩，但紅包也是量力而為，心意跟交情而已，又不是比身家財產」、「包600還嫌棄的話，那隔年我一定不會包！紅包是心意不是拿來情勒」。

