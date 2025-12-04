小孩遭控霸凌 賴瑞隆盼還原事情經過、全力配合學校

（中央社台北4日電）民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆今天透過辦公室發表聲明表示，對於自己8歲、就讀國小二年級的小孩，在學校與同學發生的糾紛，作為家長也希望儘快還原事情經過，會全力配合學校的後續工作。

媒體報導，有家長投訴指小孩在校遭某參選人的小孩徒手毆打，逃到廁所仍不放棄，直至其他同學見狀才救出來，後續持續受到對方言語霸凌。學校在事發後態度消極，近期報案後才知道，對方家長是有意參選高雄市長的政治人物。

賴瑞隆透過辦公室發表聲明表示，對於自己8歲、就讀小二的小孩，在學校與同學發生的糾紛，他作為家長也希望儘快還原事情經過，會全力配合學校的後續工作。

賴瑞隆說，身為父親，小孩在學校與同儕間的摩擦，他會加強引導孩子尊重別人以及同理、負責的態度，希望孩子能更加成長。

賴瑞隆表示，當各界在關心事件的同時，希望可以給予教育與輔導的空間，讓事情朝正向方向發展。（編輯：林克倫）1141204