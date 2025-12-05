小孩遭控霸凌 賴瑞隆致歉：自我檢討深切反省

（中央社記者林敬殷台北5日電）投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，遭指控就讀國小二年級的兒子疑似霸凌同學。賴瑞隆今天舉行記者會表達自責及歉意，他說，因為孩子的事情造成這麼大的風波，他會自我檢討、深切反省，會花更多時間陪伴、教養孩子。

媒體昨天報導，有家長投訴指小孩在校遭其他同學徒手毆打，逃到廁所仍不放棄，直至其他同學見狀才救出，後續持續受到對方言語霸凌。學校在事發後態度消極，近期報案後才知道，對方家長是有意參選高雄市長的賴瑞隆。

賴瑞隆昨晚透過媒體群組證實，「自己8歲小二的小孩，在學校與同學發生的糾紛，作為家長的我也希望儘快還原事情的經過，我們會全力配合學校的後續工作。」

賴瑞隆上午在立法院舉行記者會表示，他感到自責，也很抱歉，因為孩子的事情造成這麼大的風波。大家的目標都希望讓孩子們能夠健康快樂長大，他要表達最大的歉意與自責。

賴瑞隆說，他的孩子8歲，在10月的足球遊戲時，與同學產生爭執，後來引發風波。當時學校立即介入輔導並與兩邊的學生溝通，學校當時說有順利處理完畢，但後來還有後續狀況。

賴瑞隆表示，先動手就是不對，不管動手後雙方的狀況為何，他必須自我檢討。

賴瑞隆說，他平常花相當多時間在政治工作，對孩子的陪伴、教養確實不夠，他要自我檢討，也對孩子們很抱歉，他沒有做好他的工作，讓許多人受到影響跟牽連，未來會花更多時間陪伴、引導小孩。至於學校部分，已進入程序當中，基於雙方孩子們的權益，他充分尊重學校相關程序。

媒體詢問，投入黨內初選是否有時間陪伴小孩，是否選擇退出初選。賴瑞隆表示，現在最重要的是給孩子更好的警覺，讓孩子有更好的學習環境；這件事情他相當自責、挫折，會自我檢討、深切反省。（編輯：謝佳珍）1141205