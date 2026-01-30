小學三四年級男童能進女廁嗎？ 掀網論戰：還是有可能發生危險

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

近日，有網友在PPT發文討論「小男童是否可以跟著媽媽進女廁？」的問題，原PO指出，看到許多人無法接受有媽媽帶著明顯已能自如廁的小男童進女廁，而他也提出疑問表示：「有些目測也至少小學三四年級或以上了，這樣難道沒辦法自己去男廁上嗎？」貼文曝光後，掀起兩派網友論戰。

近日，有網友在PPT發文討論「小男童是否可以跟著媽媽進女廁？」的問題。（示意圖／Unsplash）

原PO指出，「如果只是小嬰兒或只有一兩歲，爸爸沒有一同外出當然就沒關係」。但她也提到，曾多次遇到目測已是小學三、四年級，甚至年紀更大的男童被帶進女廁，而他也因此感到困惑表示：「這樣的年紀，真的沒辦法自己去男廁嗎？」

對此，不少網友紛紛在留言區指出，「幼稚園中班以上就不該了吧」、「3.4年級有點大了，感覺1.2年級是極限」、「媽媽想上 又沒親子廁所時 小孩要放哪???帶進隔間無妨」、「六歲以下可以」、「兒童都可以 其他不行」、「一年級就要可以去男廁了，不然在國小不上廁所？」

而另一派網友則認為：「我能理解媽媽帶著一起進女廁的原因，通常就是爸爸沒來，小孩非常愛亂跑，你不把他抓進來一起上廁不知道廁所上完小孩跑去哪裡了」、「學校內還好，公共場所親子隔開上廁所，確實有被陌生人抓走的風險」、「小學三四年級以上男童自己進洗手間還是很有可能發生未知危險，女廁又常要排很久，母子分開上，小孩好了在外面遊盪等待萬一發生什麼事？」、「至少上國中才比較有警戒心，國小生隨便被陌生人話術就騙走了」。

