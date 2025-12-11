小學女兒狂喊屁股癢爆！母擦藥驚見肛門「3~4隻活體蟯蟲」蠕動

生活中心／台中報導

起初女兒喊屁股養，她替女兒塗抹止癢藥膏，但孩子仍不停哭喊難耐，她彎腰再度查看時，赫然看見一條細小白色線狀物蠕動，定睛一看竟是蟯蟲。(圖/翻攝THREADS)

不少民眾在小學時期，都曾經拿過老師發的「綠色玻璃紙」進行蟯蟲檢查；至今仍是小學階段必檢查的項目之一！然而隨著時代進步，不少人以為蟯蟲已在台灣絕跡！台中一名媽媽近日卻驚恐發文，透露女兒睡前喊屁股癢，原以為只是輕微不適，未料仔細查看後，竟發現女兒肛門周圍有 3至4隻活跳跳的蟯蟲，嚇得她當場頭皮發麻。

這位媽媽表示，起初女兒喊屁股養，她替女兒塗抹止癢藥膏，但孩子仍不停哭喊難耐，她彎腰再度查看時，赫然看見一條細小白色線狀物蠕動，定睛一看竟是蟯蟲，「用棉花棒把牠挖出來，真的噁到不行！」身為醫護人員的她，立刻衝往藥局買藥，並提醒其他家長務必重視孩童衛生習慣，「只要家中一人感染，全家一起殺蟲才有效。」

廣告 廣告

貼文曝光後，引發大批網友震驚討論，紛紛留言：「我還以為蟯蟲這年代消失了」、「吃東西前一定要洗手」、「之前有人質疑為何還要做蟯蟲檢查，看完這篇應該懂了。」

事實上，專家指出 蟯蟲在台灣屬低盛行，但從未絕跡。蟲卵可潛伏於床單、衣物、指甲縫、馬桶、沙發、玩具、地板等環境，透過「糞口傳染」在人際間互相散播。若接觸後未確實洗手，再摸鼻子、嘴巴，或抓癢造成指甲殘留蟲卵，又觸碰其他物品，極易出現「循環感染」，大人、小孩皆難倖免。醫師提醒，若孩子頻繁於夜間抓屁股、睡不安穩，或出現肛門搔癢情形，應提高警覺並儘速就醫檢查。

更多三立新聞網報導

驚悚！屏東男逛街遭蟒蛇鎖喉纏脖 跌倒後腦濺血送醫 目擊民眾嚇壞

寄生「車位」！阿伯房被法拍 人與家當偷偷「寄居機械車位」長達3年

怒！全聯大火都燒死9命了還在扯謊 監工「有拿滅火器滅火」遭打臉

「這款」濃又稠止咳中藥 西方國家爆紅價格3倍漲仍搶翻

