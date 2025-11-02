小學導師刪LINE「下班不回家長訊息」竟被讚爆 一票人心疼：變相加班

通訊軟體LINE對大多數人來說很方便，但有部分人卻因此連下班都需要回訊息，反而變相加班。（示意圖／Unsplash）

現代社會科技進步，手機幾乎人人擁有，有些工作還得透過通訊軟體聯繫，進而衍生出工作時間以外也像是在上班的感覺。有一名小學導師上網抒發心情，他近日開始實驗「下班不回覆家長訊息」，還刪掉LINE官方帳號App，維持一段時間心情放鬆許多，底下竟引發許多人共鳴，也心疼不少人常常變相加班。

11月1日有一名自稱在小學擔任高年級導師的男子，以「國小導師下班不回家長訊息實驗」為題在網路論壇Dcard發文，他表示，自己沒有給家長電話，只有使用LINE官方帳號群組；不久前原PO默默刪除手機的LINE官方App，隔天上班才會用教室電腦回覆家長訊息，實驗了2個星期，他心境放鬆很多，但他並未告知家長。

原PO對此表示，「下班看不到家長訊息也不用回訊息，下班真的就是下班了，希望有更多老師響應」，他也期待能扭轉老師下班回訊息的風氣，提升老師們的生活品質。

貼文底下引發網友們熱烈討論，有不少人心有戚戚焉地說，「不錯的實驗，看到好多老師下班仍在回覆家長訊息，真的是變相加班」、「我懂，有些家長會連環call，沒接到還要擔心被罵，當老師好像身心靈會受影響」、「以前沒有智慧型手機，老師下班真的就是下班了，一切靠聯絡簿跟每學期一次的班親會」。

但也有人抱持不同看法，「我不會這麼做，畢竟會有風險，有時候真的有事要找導師（當然少之又少），而會傳訊息打擾到我的，我更會傳訊息打擾回去，而且傳訊息都是400至500字以上起跳，只要比家長還會打擾對方，那就不會再三不五時被打擾了」、「我用LINE官方App，然後設定AM7:00至PM7:00是回應時間，目前都沒什麼問題」。

