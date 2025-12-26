小學扭傷腳踝埋禍根！30歲男「全身歪斜」痛到難行走

一名30多歲男性近年來飽受右背延伸至右小腿後側半身疼痛之苦，嚴重時連走路都有困難，經問診後發現，患者小學時曾扭傷右腳踝，雖然當時傷勢痊癒，卻造成胸椎向右、腰椎到骨盆整個人向左偏移，出現長短腳現象。

員榮醫療體系員榮醫院中醫部呂彥璋醫師表示，患者主訴數年來從右背延伸到右側腰、髖部、腿部與小腿後側都疼痛，不但無法跑步，最近甚至連走路都困難，經友人介紹從台中市前來就醫。深入追問後，患者提到關鍵病史，小時候曾有一次右腳踝嚴重扭傷，當時雖然沒有骨折，但腳踝腫得很大。這個舊傷看似已經好了，卻在成長過程中持續留下影響,先是出現右腳問題，再慢慢延伸到腰與背。

呂彥璋解釋，腳踝扭傷會影響全身，原因在於腳踝與小腿的力量是與臀部與骨盆息息相關的。腳踝受傷後，小腿力量下降，臀部發力會被連動影響。此外，腳扭傷時脛骨會產生旋轉，會連帶影響股四頭肌，而股四頭肌又是骨盆穩定的重要來源。腳踝舊傷造成骨盆輕微旋轉、偏移，不再維持在中立位置，核心力量也因此下降。

一名30多歲男性近年來飽受右背延伸至右小腿後側半身疼痛之苦，嚴重時連走路都有困難。（圖／員榮醫院）

呂彥璋指出，骨盆一旦偏了，上半身的動力鏈也會受到牽動，特別是上背與胸椎周圍的肌群會被拉向不對稱的方向，使患者在日常發力時，右側背部肌肉必須承受更大的負荷，自然更容易產生疼痛。治療時，先調整胸椎、肋骨與上背旋轉，再往下處理腰椎、骨盆與髖關節，最後順著調整腿部與腳踝的位置。

呂彥璋說明，這是一套順著動力鏈方向、由上而下的治療方式，針灸太沖、陽陵、華陀夾脊等穴，此外徒手整復患者足踝、小腿、骨盆、腰到背等處，讓錯位的地方逐漸回到順暢的力線上。

員榮醫院員生院區中醫部呂彥樟醫師解說，如何矯正患者的足踝、小腿、髖、骨盆、腰部及背部。（圖／員榮醫院）

因為是多年累積的舊傷，還教導患者回家後要持續做特定訓練，例如半深蹲搭配踮腳，訓練腳踝與臀部一起發力，或以輕鬆的慢跑作為輔助運動，利用跑步過程中左右腿交替的力量交換，訓練骨盆協調度。

經過數月治療與居家訓練的配合，患者的背痛、腰痛、髖部疼痛以及小腿不適都大幅改善，也終於結束了多年來反覆困擾的疼痛。呂彥璋強調，身體是連動的，一個看似小的舊傷，如果沒有好好處理，可能會在日後影響整條動力鏈，造成更大的問題。臨床上這類患者不少，有些是胸椎或腰椎受過傷，舊傷好了但仍留下後遺症，有一名60歲的男子是高中扭傷腳，右腳比左腳短1.5公分，近年來也飽受右側腰痛之苦，這些中醫都可以協助矯正。

