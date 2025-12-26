小學扭傷腳踝 他30多歲右背痛

中醫師呂彥樟解說如何矯正患者的足踝、小腿、髖、骨盆、腰部及背部。

一名30餘歲男子右背至右小腿後側疼痛，嚴重時連走路都有困難；就醫發現小學時期曾扭傷右腳踝，造成胸椎向右、腰椎至骨盆向左偏移變成長短腳，經針灸及矯正已能正常走路。

員榮醫院中醫部醫師呂彥璋表示，腳踝、小腿力量與臀部、骨盆息息相關，當腳踝受傷後小腿力量下降，就會影響臀部發力。腳扭傷時脛骨會產生旋轉，連帶影響骨盆穩定的重要來源股四頭肌；因此腳踝舊傷造成骨盆輕微旋轉偏移未維持中立位置，核心力量因而下降。上半身動力鏈也會受骨盆偏移牽動，尤其上背與胸椎周圍肌群會被拉向不對稱方向，患者發力時右側背部肌肉須承受更大負荷，容易疼痛。

醫師調整患者胸椎、肋骨與上背旋轉，再往下處理腰椎、骨盆與髖關節、腿部及腳踝，並配合針灸讓錯位處逐漸回到順暢力線上。同時教導患者在家持續進行特定訓練，包括半深蹲搭配踮腳，訓練腳踝與臀部一起發力，或是慢跑作為輔助，利用雙腿交替的力量交換訓練骨盆協調度。

呂彥璋表示，看似小舊傷如未妥善處理，可能在日後影響整條動力鏈，造成更大問題。患者經數月治療，配合居家訓練，背痛、腰痛、髖部疼痛及小腿不適皆大幅改善。