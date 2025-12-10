小學生喝能量飲料險致命！ 「急性咖啡因中毒」恐致心跳飆破120、血管痙攣





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】10歲豪豪模仿跟風在超商買了一罐包裝酷炫的「能量飲料」，沒想到才喝不到半小時，雙手就不受控地劇烈顫抖，心臟撞出胸口般狂跳，甚至出現噁心反胃感。小豪媽媽見狀趕緊將他送醫，經檢查發現豪豪的心跳每分鐘竟飆破120下，血壓也異常升高。



心跳飆破極限！ 脆弱血管恐面臨「爆缸」式心律不整風險



根據上述案例，兒童過敏免疫專科鄔碧瑜醫師認為並非豪豪身體虛弱，而是典型的「急性咖啡因中毒」。因對體重僅有成人一半的孩童來說，這罐飲料的高濃度化學成分，無疑是一劑強烈的毒藥，讓尚未發育成熟的代謝系統面臨崩潰邊緣。

許多家長常誤將能量飲料視為一般的含糖汽水，卻忽略了其成分隱藏的巨大風險。因為市售能量飲除了添加合成咖啡因，常混合瓜拿納、牛磺酸等成分，一罐的總咖啡因含量可能等同於約3杯濃縮咖啡。當如此高劑量的興奮物質進入孩童較小的身軀，會強制刺激交感神經，導致血管劇烈收縮與血壓飆升。



對於心臟仍在發育、且對咖啡因耐受性極低的學童而言，這種人為的「強制加速」不僅會造成心悸、胸悶與冒冷汗，臨床上更曾出現引發嚴重血管痙攣甚至致死性。想像就像給小車裝上超跑引擎，脆弱的結構隨時可能因無法承受衝擊而受損。



強制大腦「不關機」釀禍 神經發育永久負債



除了對心血管的直接衝擊，能量飲料更是兒童大腦發育的隱形殺手。鄔碧瑜醫醫師指出學齡兒童的神經系統正處於關鍵的修剪與建構期，極度依賴充足的深層睡眠來分泌生長激素與穩定情緒。然而，能量飲料的作用機制是阻斷大腦接收「疲勞訊號」，讓神經系統處於一種「假性亢奮」的緊繃狀態。這不僅會破壞睡眠結構，導致孩子入睡困難、淺眠，更會引發焦慮、易怒、注意力無法集中等類過動症狀。



鄔碧瑜醫醫師提醒長期飲用會讓孩子陷入「越喝越累、越累越喝」的惡性成癮循環，嚴重干擾大腦前額葉的正常發展，影響未來的情緒控管與認知能力。家長應建立正確觀念，孩子疲勞時需要的是多休息並有適當的休閒活動，不要為了提神而賠上孩子的健康。



# 首圖來源／Freepik



