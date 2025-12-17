小學生喝能量飲「心跳飆破120」險喪命 醫：相當一劑強烈毒藥

一名10歲男童豪豪因模仿跟風在超商購買包裝酷炫的能量飲料，飲用不到半小時後出現雙手不受控劇烈顫抖、心臟狂跳及噁心反胃等症狀，緊急送醫檢查發現心跳每分鐘飆破120下，血壓也異常升高，診斷為典型的「急性咖啡因中毒」。

一名10歲男童豪豪因模仿跟風在超商購買包裝酷炫的能量飲料，飲用不到半小時後出現雙手不受控劇烈顫抖、心臟狂跳。（示意圖／Pixabay）

兒童過敏免疫專科鄔碧瑜醫師指出，市售能量飲料除了添加合成咖啡因，常混合瓜拿納、牛磺酸等成分，一罐的總咖啡因含量可能等同於約3杯濃縮咖啡。當如此高劑量的興奮物質進入體重僅有成人一半的孩童身軀，這罐飲料的高濃度化學成分無疑是一劑強烈的毒藥，讓尚未發育成熟的代謝系統面臨崩潰邊緣。

高濃度咖啡因會強制刺激交感神經，導致血管劇烈收縮與血壓飆升。鄔碧瑜醫師指出，對於心臟仍在發育、且對咖啡因耐受性極低的學童而言，這種人為的「強制加速」不僅會造成心悸、胸悶與冒冷汗，臨床上更曾出現引發嚴重血管痙攣甚至致死性。她形容這就像給小車裝上超跑引擎，脆弱的結構隨時可能因無法承受衝擊而受損。

高濃度咖啡因會強制刺激交感神經，導致血管劇烈收縮與血壓飆升。 （示意圖／Pixabay）

鄔碧瑜醫師進一步說明，能量飲料更是兒童大腦發育的隱形殺手。學齡兒童的神經系統正處於關鍵的修剪與建構期，極度依賴充足的深層睡眠來分泌生長激素與穩定情緒。然而，能量飲料的作用機制是阻斷大腦接收「疲勞訊號」,讓神經系統處於一種「假性亢奮」的緊繃狀態，不僅會破壞睡眠結構，導致孩子入睡困難、淺眠，更會引發焦慮、易怒、注意力無法集中等類過動症狀。

鄔碧瑜醫師提醒，長期飲用會讓孩子陷入「越喝越累、越累越喝」的惡性成癮循環，嚴重干擾大腦前額葉的正常發展，影響未來的情緒控管與認知能力。許多家長常誤將能量飲料視為一般的含糖汽水，卻忽略了其成分隱藏的巨大風險。家長應建立正確觀念，孩子疲勞時需要的是多休息並有適當的休閒活動，不要為了提神而賠上孩子的健康。

