小學生終於有地方放電了！基市府：七堵將新增大齡設施

基市兒童及少年事務處14日表示，七堵室內兒童樂園將擴建升級新增「七堵探險號」等設施，以滿足國小學齡兒童對更高難度遊樂設施的需求。（基市府兒少處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑上任後推行7行政區設立室內兒童樂園，但僅開放6歲以下幼童使用，家長抱怨6至12歲的孩童無處「放電」，基市兒童及少年事務處14日表示，七堵室內兒童樂園將擴建升級新增「七堵探險號」等設施，以滿足國小學齡兒童對更高難度遊樂設施的需求，市府預計投入1292萬餘元，將樂園周邊餘裕空間擴大，力拚在明年1月底前完工開放。兒少處強調，此次擴建不僅是空間增加，更是一次結合七堵在地鐵道文化的「沉浸式冒險」旅程。

廣告 廣告

謝國樑表示，基隆七區室內兒童樂園自開放以來，至今年11月已累積突破48萬使用人次，滿意度更超過99％，顯示這項政策深獲市民高度肯定。本次擴建的目標，就是為較大的學齡兒童，打造富有樂趣、更具挑戰性的室內設施，讓孩子在遊戲中也能鍛鍊體能，並認識七堵的鐵道歷史文化。

基市兒童及少年事務處14日表示，七堵室內兒童樂園將擴建升級新增「七堵探險號」等設施，以滿足國小學齡兒童對更高難度遊樂設施的需求。（基市府兒少處提供／徐佑昇基隆傳真）

兒少處指出，本次擴建設施設計概念緊密結合七堵火車站的歷史與建築意象，將分為兩大主題區域。

第一是具有火車意象的「大齡挑戰遊戲區」，該區以懷舊火車外觀設計，讓孩童彷彿進入巨大的火車車廂。設施集中於「高空挑戰區」，模擬穿越車廂的闖關樂趣，包含鑽籠、平衡獨木、攀岩牆等六大挑戰設施。不僅能鍛鍊學齡兒童的肢體協調性與平衡感，更能提升挑戰精神。同時，也設有適合低齡或較謹慎孩童的底部爬網遊玩動線，提供多元且安全的遊戲選擇。

第二是具有車站意象的「全齡文化探索區」，該區以七堵舊火車站外觀為核心，設有兩層樓的多層次遊玩體驗，遊戲設施融入鐵道文化情境，孩子可自由探索、攀爬，促進親子共同參與，打造一個融合文化、教育與地方特色的多功能場域。

兒少處強調，七堵室內兒童樂園新擴建區的開放，將為基隆家庭提供更高品質、更具教育意義的室內遊樂新選擇，請市民拭目以待。

更多中時新聞網報導

張峰議獄後出輯 感念顏正國提攜

米莉愛考克4.5個月練就《超少女》

全台首座核反應器 擬129年除役