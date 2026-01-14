小學生考卷忘寫名字變0分！家長控挾怨報復

▲台中市議員王立任秀出小學生考卷，因為忘了寫名字，從95分被改為0分。（圖／翻攝王立任臉書，2026.01.14）

[NOWnews今日新聞] 台中市一名小六生忘了在考卷上寫名字，原本依班規應扣5分，導師卻將他的成績由95分改為0分！家長懷疑因日前開記者會，指控導師長期對孩子言語霸凌，老師才變本加厲，在觀課人員看不到的地方刻意針對。校方依法啟動調查，校事會議決定自明天起將該師改為科任、不直接接觸原班級學生。

台中市議員王立任昨天在臉書分享一張考卷照片，畫面裡95分的左上方，被打了一個0分。他表示日前與議員張家銨、人本教育基金會及受害學生家長共同召開記者會，要求校方與教育局正視校園霸凌，沒想到郭姓老師沒有收斂，還在短短幾日後，利用職權換個方式進行報復。

王立任說，原本漏寫名字扣5分，遇到這名學生，規範直接改判為0分，這種公然濫用職權、針對學生進行打壓的行徑，已徹底踐踏教育底線。當家長勇敢站出來為孩子尋求公道，換來的卻是老師的報復，不只是對孩子二次傷害，更是對教育專業的污辱。

▲人本教育基金會和議員指控郭姓國小導師長期情緒失控，將學生當出氣筒。（圖／記者顏幸如攝，2026.01.14）

這所國小為總量管制的明星小學，王立任說，部老師罵特定學生「沒帶腦袋來學校」、「裡面有土石流」，還將學生比喻為「烏龜」、「胖子」，先前校事會議將老師調離原職務，之後校方表示程序有瑕疵，又將老師調回，教育局則要求在全案調查期間，先採取「行政人員全程入班觀課」及「定時巡堂」方式來因應，原本以為事件快落幕，不料老師仍在觀課人員看不到的地方報復孩子。

王立任說，昨天已向校方提供新事證，包括0分考卷以及第2位學生被言語霸凌的調查申請，希望每個孩子都能夠被公平的對待，不要影響後續身心發展。

校方則表示，針對該名導師涉及疑似不當管教、教學不力及霸凌學生，校方已立即召開校事會議，並組成調查小組展開調查，決議自1月15日起，將該師暫時調離導師職級務，改擔任科任教師，期間不直接接觸原班級學生。同時指派資深教師接任，穩定班級秩序，全力確保學生學習不受影響，並持續心理輔導，待調查結果確定後，教評會將視調查事實依規處置。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



