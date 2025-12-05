小學生起爭執家長代出頭爆衝突 校方10天後發聲明

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區1所國小3年級學生A、B在運動會排演發生爭執，11月22日學校運動會當天，A的祖父動手毆打B的父親，B父事後對A的祖父提告傷害，事件引起家長們與學生們議論紛紛與諸多揣測，學校卻直到事發10天後，才發出「校園偶發事件聲明書」說明事發經過與後續作業。

學生A、B於11月18日運動會排演時，因A認為B未盡力配合排演而予批評，致B一度拿起椅子示威，幸老師勸止，衝突未擴大；據市府教育局調查，22日運動會當天上午11點，A的祖父、B的父親在圖書館前方偶遇後，為替孩子出頭而一言不和，A的祖父朝B的父親左臉下顎打了5下後離開。

事後，市議員詹江村在臉書PO文爆料事件，並指學生A祖父具警友身分，對此，警方回應，青埔派出所在運動會當天獲報後，立即派員前往並受理報案，後續將依法偵辦，不因相關人士是否具警友身分而受到影響。

家長們表示，學校面對壓力，事發10天後才發出「校園偶發事件聲明書」，除說明事件概要、家長衝突事件處，還申明校方立場「嚴禁暴力行為之發生，倘有相關之情事，定依相關程序處理」，至於後續作業則將配合司法調查，並向主管機關報告事件現況，另會強化學生的情緒管理、人際溝通與互動等輔導措施。

