小學生郊遊遭蜜蜂猛螫！搖鈴驅熊反釀大禍

[NOWnews今日新聞] 日本廣島上月發生小學生到山區郊遊，19人遭蜜蜂螫傷事件，校長證實，當時因為怕會遇到熊，因此學生邊搖驅熊鈴邊唱歌，不料卻引來對聲音敏感的大黃蜂攻擊。

據日本媒體《中國新聞》報導，10月7日廣島縣廿日市公路沿線，發生蜜蜂螫傷人事件，共有19人受傷，其中包括15名小學生。

當時在現場的小學校長表示，事發當天上午9時20分，小學正在進行郊遊，共有27名學生、2位老師和5名志工導遊進入山區，為防範熊靠近，嚮導建議學生們製造噪音，因此學生們一邊走、一邊搖鈴唱歌。到10時50分鐘左右，行程接近一半時，兩三隻大黃風朝著小學生飛來，一名學生被嚇到尖叫，隨後又引來十多隻大黃蜂從枯樹洞中鑽出來。

當下校長指示學生們蹲下保護自己，導遊和老師連忙噴灑驅蟲劑，並帶著學生迅速撤離。有些小朋友被嚇動彈不得，老師也抱起他們逃離現場，但仍有許多學生的耳朵、背部、臀部、腿部被螫傷。消防隊到場後檢查傷勢，所幸被螫傷的學生傷勢都很輕微，沒有大礙。

專家警告說，大黃蜂對聲音和震動非常敏感，挑釁牠們可能會很危險。廣島市森林公園昆蟲博物館指出，他們遇到的可能是日本大黃蜂或小胡蜂，牠們在樹洞中築巢，每年的這個時候，蜂巢都會擴大、工蜂數量也會增加，蜂群會變得活躍起來，在冬季來臨之前保護蜂后，當一群人靠近時，蜜蜂會很興奮。

