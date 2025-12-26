即時中心／廖予瑄報導

台南市一位11歲男學童本12月24日晚間騎著YouBike，行經北區文元國民小學附近時，不慎與一輛紅色法拉利超跑發生擦撞。雖然男學生只有輕微擦挫傷，但他撞上的法拉利價值不斐，在台灣非常稀有，光是新車就要價1,500萬；其天價維修費用，可能就要由他的家長負擔。

昨日有網友在臉書社團「台南大小事」指出，文元國小附近有一台YouBike與一台紅色高級跑車發生車禍事故。





快新聞／賠慘了！小學生騎YouBike撞「稀有法拉利」 家長恐需負擔天價維修帳單

YouBike與一台紅色高級跑車發生事故。（圖／民視新聞翻攝）

根據警方調查，一名11歲的學童，24日晚間6時許騎腳踏車行經文元國小附近，沒想到，當他左轉時，竟不慎與直行的法拉利超跑撞上。事故造成學童輕微擦挫傷，未送醫；但法拉利的車頭、底盤都有明顯刮痕，烤漆也被磨花。至於肇事責任，還有待警方進一步調查釐清。

法拉利的車頭、底盤都有明顯刮痕，烤漆也被磨花。（圖／民視新聞翻攝）





據了解，該款超跑為法拉利488GTB，新車要價1,500萬，目前已經停產，但二手車仍要價800萬元至1,000萬左右，在台灣非常稀有；經過粗估，維修費用至少10萬起跳，也令不少網友都替肇事的男學生擔憂，更紛紛留言表示，「弟弟小小年紀就有了人生奮鬥目標」、「弟弟財『負』自由了」、「一債傳三代，人走債還在」、「這匹馬很貴！」

