小學男童睡到動物園站！公車坐過頭 站牌又睡倒 路人驚報案

一名樹林區小學四年級男童因睡過頭而引發一場虛驚，該名男童當天搭乘公車前往板橋上課，卻因疲倦在車上睡著，直接坐到木柵動物園總站。下車後，男童又在公車站內睡著，被路人誤以為生病路倒而報案。救護人員到場檢查後確認男童並無大礙，最終由警方將男童帶回派出所，並通知家長接回。此事件也凸顯了現代學童睡眠不足的問題。

小四男童睡過站，遭警察帶回派出所等媽媽。（圖／TVBS）

救護人員抵達現場時，發現男童坐在救護車上，經過仔細檢查，確認他沒有任何身體異狀。經了解，男童之所以被發現是因為他搭公車時坐過頭了，他在車上睡著後一直到了動物園站，下車後又在站內睡著，被路人發現狀況不對才報案。救護人員表示，確認男童身體沒有問題後，勤區警員會將他帶到派出所，並已與學校取得聯繫。

這名小學四年級男童家住樹林區，當天原本要搭乘公車到板橋上課，車程約20分鐘。然而，他一上車就睡著了，直接睡到木柵動物園總站。當公車司機發現時，趕緊叫醒他。男童因為坐過頭而急忙下車，但隨後又在公車站內睡著。路人誤以為他生病路倒，便幫忙報案。整個過程中，男童多睡了一個多小時，直到警察到場協助，通知家長將他帶回家。

救護人員與警方交談時確認男童應該沒有大礙，只是想睡覺。檢查確認無大礙後，警方將男童帶上警車，並先通知學校，最後帶回派出所等待家長接回。

根據美國睡眠醫學學會的調查，6至13歲的學童建議每天睡眠時間為9至11個小時。然而，調查數據顯示，有45%的學童超過晚上10點才睡覺，每天晚上睡不到9個小時的學童比例更高達55%。小學生需要的睡眠時間很長，但寫作業加上補習和才藝班，往往使他們無法達到睡眠時間的基本要求。這次因為累到睡過站而導致被報警的事件，也讓男童的家長及老師經歷了驚魂一個多小時。

