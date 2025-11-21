小學老師晨跑突倒地！冬天運動竟成催命符？避開「奪命時段」5招自保

近日強力冷空氣南下，全台有感降溫，彰化縣一名國小男老師18日上午8點多，帶完學生跑步後站在操場邊，下一秒竟突然全身癱軟倒地、當場失去呼吸心跳，所幸學生們臨危不亂，及時向其他師長求救，並分工合作使用CPR和AED，最後成功將老師從鬼門關前拉回。而該校校護初步推測，很可能是因為當日氣溫偏低，加上該名老師衣物不夠保暖，進而突發心肌梗塞。（編輯推薦： 天冷起床1習慣傷心臟！2動作「交替做」自然暖，血壓穩定還能保命 ）早上運動會傷「心」？5招讓你冬天運動也能自保

很多人習慣一早起來活動筋骨，有助於維持健康，但在寒冬裡，早晨卻是運動最致命的時刻！

腎臟科醫師洪永祥曾指出，低溫加上運動負荷增加交感神經的亢奮，很容易會造成血壓上升，讓心肌梗塞或心律不整的風險增加。

在冬天想出門運動，衛福部建議把握5個原則，選對穿的衣服和外出的時間，有機會幫你護住一命！

拉長暖身運動的時間 為了防止低溫影響肌肉血流，運動前建議可以拉長暖身運動的時間，也可以增加關節的活動度以及肌肉的延展性，進而預防運動傷害。 準備保暖衣物 運動後衣服被汗水浸溼，應迅速擦乾身體、更換乾暖衣物，若沒辦法立刻更換衣服，也一定要立刻穿上外套，避免著涼並防止體溫下降。（編輯推薦： 保暖「發熱衣」你穿對了嗎？3種錯誤穿法反而越穿越冷！ ） 適度補充水分 身體在低溫下仍然會流失水分，若水分不夠，很可能導致血液變黏、流動性不佳，增加心血管疾病風險。建議戶外活動時，每15分鐘就要補充200～300毫升溫水；若活動超過1小時，且有明顯的喘與流汗，則需補充碳水化合物及電解質。 調整運動時間 清晨和傍晚是溫度最低的時段，出入室內外也容易因為溫差造成血管收縮，進而增加心臟病和中風的風險，建議避開這兩個時段出門運動，若要出門，則需要結伴而行。 注意身體警訊 如果運動期間出現胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難或感覺消化不良、心悸、冒冷汗，合併暈眩、疲倦無力、噁心、嘔吐等症狀，就要留意有可能是心血管疾病的警訊，務必立即停下運動、儘快就醫接受治療。

遇到有人昏倒，除了叫救護車，我們還可以怎麼做？

發現有人倒地不起，你可能會想到趕快打電話叫救護車，但拯救病患就像是在和死神賽跑，如果在救護車趕來之前能協助CPR或使用AED，據新北市政府衛生局的介紹，若能在1分鐘內給予因突發性心律不整而導致心跳停止者電擊，急救成功率可高達90％，而每延遲1分鐘，成功率就會遞減7～10％。

所以當我們看到有人倒下、昏迷不醒，就可以利用基本救命術（BLS）「叫、叫、壓、電」來協助急救：

叫：大聲呼喚患者的名字，並輕拍其肩膀，確認是否有意識。 叫：確認患者沒有反應後，立刻撥打119求援，並請路人協助尋找AED。 壓：若患者無呼吸或呼吸不正常，就要進行每分鐘至少100下的胸外按壓。 電：打開AED，於患者身上貼上電極片，並按照語音指示進行操作



