小學老師晨跑突倒地！冬天運動竟成催命符？避開「奪命時段」5招自保
近日強力冷空氣南下，全台有感降溫，彰化縣一名國小男老師18日上午8點多，帶完學生跑步後站在操場邊，下一秒竟突然全身癱軟倒地、當場失去呼吸心跳，所幸學生們臨危不亂，及時向其他師長求救，並分工合作使用CPR和AED，最後成功將老師從鬼門關前拉回。而該校校護初步推測，很可能是因為當日氣溫偏低，加上該名老師衣物不夠保暖，進而突發心肌梗塞。（編輯推薦：天冷起床1習慣傷心臟！2動作「交替做」自然暖，血壓穩定還能保命）早上運動會傷「心」？5招讓你冬天運動也能自保
很多人習慣一早起來活動筋骨，有助於維持健康，但在寒冬裡，早晨卻是運動最致命的時刻！
腎臟科醫師洪永祥曾指出，低溫加上運動負荷增加交感神經的亢奮，很容易會造成血壓上升，讓心肌梗塞或心律不整的風險增加。
在冬天想出門運動，衛福部建議把握5個原則，選對穿的衣服和外出的時間，有機會幫你護住一命！
拉長暖身運動的時間
為了防止低溫影響肌肉血流，運動前建議可以拉長暖身運動的時間，也可以增加關節的活動度以及肌肉的延展性，進而預防運動傷害。
準備保暖衣物
運動後衣服被汗水浸溼，應迅速擦乾身體、更換乾暖衣物，若沒辦法立刻更換衣服，也一定要立刻穿上外套，避免著涼並防止體溫下降。（編輯推薦：保暖「發熱衣」你穿對了嗎？3種錯誤穿法反而越穿越冷！）
適度補充水分
身體在低溫下仍然會流失水分，若水分不夠，很可能導致血液變黏、流動性不佳，增加心血管疾病風險。建議戶外活動時，每15分鐘就要補充200～300毫升溫水；若活動超過1小時，且有明顯的喘與流汗，則需補充碳水化合物及電解質。
調整運動時間
清晨和傍晚是溫度最低的時段，出入室內外也容易因為溫差造成血管收縮，進而增加心臟病和中風的風險，建議避開這兩個時段出門運動，若要出門，則需要結伴而行。
注意身體警訊
如果運動期間出現胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難或感覺消化不良、心悸、冒冷汗，合併暈眩、疲倦無力、噁心、嘔吐等症狀，就要留意有可能是心血管疾病的警訊，務必立即停下運動、儘快就醫接受治療。
👇
遇到有人昏倒，除了叫救護車，我們還可以怎麼做？
發現有人倒地不起，你可能會想到趕快打電話叫救護車，但拯救病患就像是在和死神賽跑，如果在救護車趕來之前能協助CPR或使用AED，據新北市政府衛生局的介紹，若能在1分鐘內給予因突發性心律不整而導致心跳停止者電擊，急救成功率可高達90％，而每延遲1分鐘，成功率就會遞減7～10％。
所以當我們看到有人倒下、昏迷不醒，就可以利用基本救命術（BLS）「叫、叫、壓、電」來協助急救：
叫：大聲呼喚患者的名字，並輕拍其肩膀，確認是否有意識。
叫：確認患者沒有反應後，立刻撥打119求援，並請路人協助尋找AED。
壓：若患者無呼吸或呼吸不正常，就要進行每分鐘至少100下的胸外按壓。
電：打開AED，於患者身上貼上電極片，並按照語音指示進行操作
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
蘇志燮謝絕3食物狠甩19kg！早起吞這匙穩穩瘦、加1運動體脂降更快 南瓜怎麼吃最營養？專家揭3種烹調方法差很大：這樣煮抗氧化力最高
其他人也在看
睡覺有一點聲音就醒？醫揭關鍵 睡前1習慣讓你睡更深
你應該也見過這樣的場景：有人睡著後，雷聲大作也能安然入夢；有人卻只要開門聲響，就立刻醒來，心跳加快。兩個人睡在同一張床上，一個像被世界溫柔擁抱；另一個，像在與世界搏鬥。 睡眠 其實是大腦在守城 重症醫師黃軒指出，我們一直以為睡眠是「關機」，其實那只是身體在休息，大腦還在執行任務。從入睡到熟睡，大腦經歷幾個階段：先是淺睡（N1、N2），再是深睡（N3），最後進入快速動眼期（REM），整晚循環4到6次。在深睡期，大腦築起一道防線，隔絕外界干擾；但若你長期壓力大、睡前滑手機、思緒沒停下，就容易被一直困在淺睡期—那道牆，永遠沒築好，一點聲音都能滲進來！有時不是世界太吵，而是我們的腦太清醒。 好睡體質 其實藏在腦波裡 有些人天生睡得穩，不是因為命好，而是因為他們的大腦有更強的「防噪」能力。在深睡期，大腦會產生一種叫「睡眠紡錘波（Sleep Spindles）」的腦波活動，它像一副隱形的耳機，主動隔離外界聲音。紡錘波越密，睡得越穩。研究指出，紡錘波多的人，對噪音的抵抗力明顯較強，就算播放馬桶沖水、電話鈴聲或雷聲，他們依舊沈睡如常。而紡錘波稀少的人——只要樓下機車一轟，就被「請出夢境」。這不是矯情，常春月刊 ・ 12 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 16 小時前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 6 天前
戒菸3年竟肺癌末期！他靠「1方法」抗癌成功 5公分腫瘤消失了
南投一名45歲吳姓男子，6年前確診第四期肺腺癌，被告知若不治療，平均存活期僅4到6個月。後來在台中榮總胸腔腫瘤團隊的建議下，接受免疫治療合併化療，治療後體力與生活品質明顯改善，4至5公分的腫瘤幾乎消失，病情獲得良好控制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
歌手石琇惠術後成植物人 女兒抗議醫療過失 嘉基：尊重司法
藝名石琇惠的7旬王姓婦人因胃癌一期，去年到嘉基醫院手術後成植物人 ，在加護病房躺了285天後往生，女兒質疑執刀的周姓醫師醫療疏失，到嘉義地檢署檢控告周醫師，今天到醫院舉牌抗議。院方回應表示，王婦呼吸衰竭並非因接受內視鏡黏膜剝離術治療與重症肌無力風險所導致，本案已進入司法程序，盼藉由審理讓真相與責任能自由時報 ・ 9 小時前
遊日染流感吃成藥 65歲男突尿不出來「膀胱險裂」醫警告：這藥物易中招
日本流感疫情不斷升溫，民眾前往日本旅遊要特別當心。醫師就分享一個案例，一名65歲男子赴日旅遊期間感染流感，他自行前往藥妝店購買成藥服用後，沒想到隔天出現無法排尿情況，在日本就醫被緊急使用插尿管處置，在日本就多花了4萬元醫藥費。醫師提醒，若含有第一代抗組織胺成分的感冒藥，可能會造成攝護腺肥大病史的病人「急性尿滯留」，最嚴重可能膀胱破裂。太報 ・ 1 天前
醫大推「1蔬菜」降血糖血脂、抗癌：我都加在泡麵中
蔬菜有益健康，醫師邱筱宸特別推薦海帶芽，因為它富含膳食纖維、多種礦物質，研究發現，吃白飯時加4克海帶芽者的飯後血糖、胰島素值，都低於沒吃海帶芽的人。另一項研究發現，連吃8週海帶芽點心的人，壞膽固醇（LDL）可降低7.4%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台語歌手石琇惠胃癌開刀成植物人！ 女兒控名醫害命 醫院駁疏失
知名台語歌手石琇惠因胃癌一期在嘉義基督教醫院接受胃黏膜剝離手術後，竟出現嚴重併發症，手術隔天呼吸困難，五天後一度斷氣成為植物人，最終在285天後離世。家屬質疑醫院有醫療疏失，女兒甚至到院外舉牌抗議，要求給予解釋。醫院否認手術與重症肌無力風險導致呼吸衰竭，強調「醫療團隊都是依照專業常規進行」，目前已將資料提交司法單位評斷。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
進補別亂吃！大學生吃羊肉爐突「中風」 醫揭「1元凶」釀禍
隨著天氣轉冷，許多人相約吃薑母鴨、羊肉爐等食物進補，不過北榮傳統醫學部整合醫學科醫師張清貿提醒，食補並非人人適合，若本身有免疫疾病，恐越補越糟。他的門診曾出現一名大學生因吃羊肉爐而中風，檢查才知是紅斑性狼瘡釀禍，由於羊肉爐屬熱補食物，容易活化免疫系統，進而攻擊血管，若有血栓恐導致中風。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
趙露思甩嬰兒肥靠「這招」！醫證實：做法超正確 燃脂效率提升10%
陸劇《許我耀眼》女主角趙露思狠甩嬰兒肥，身材蛻變成為熱議焦點。她透露自己的瘦身秘訣之一，就是晚餐提前在6點前吃完，並以花椰菜和芹菜等高纖蔬菜為主食。這樣的飲食方式不只是明星偏好，更有多項國際研究證實其減重效果。 提早吃完晚餐 提升燃脂效率 用餐時間真的會影響體重嗎？台安醫院胃腸肝膽科暨成人體重管理林承達醫師說這個答案是肯定的。美國內分泌學會研究發現，晚間用餐者的血糖峰值比傍晚用餐者高出近20%，脂肪燃燒效率則降低約10%；營養學期刊指出，睡前兩小時內進食會讓肥胖風險暴增5倍，顯示提早用餐的減重成效明顯優於晚間用餐。林承達醫師解釋人體代謝在早晨最活躍，順應生理時鐘進食能提升營養消耗率，避免熱量在睡眠時轉為脂肪囤積。若將進食時段控制在早上8點到下午2點之間，不僅全天飢餓感更穩定，夜間脂肪燃燒效率也顯著提升，對代謝健康有正面幫助。 花椰菜低卡高纖 吃得飽又能瘦 為什麼花椰菜成為減重聖品？林承達醫師說明其關鍵在於它的低熱量與高纖維特性，每100公克花椰菜僅含25大卡，卻能提供超過2公克膳食纖維與每日所需維生素C。當纖維在腸道中移動緩慢，就能延長飽足感並穩定血糖，避免飯後血糖波動引發的飢餓感，進常春月刊 ・ 1 天前
帶狀皰疹恐留下「帶狀皰疹後神經痛」！醫籲：皰疹在「2大」部位要特別小心
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】帶狀皰疹多見於50歲以上族群，也常發生在糖尿病、癌症、腎臟或肝病患者，以及長期服用類固醇或免疫抑制劑的人。壓力大、睡眠不足者亦屬高風險族群。年齡愈大，病毒再活化的機率愈高。臺北市立聯合醫院中興院區神經內科主治醫師徐廷儀表示，壓力大、睡眠不足…華人健康網 ・ 13 小時前
醫療突破！三指爸迎來十指健康女兒 北醫阻斷「龍蝦爪畸形」罕病基因
出生時只有3根手指、走過50多次手術的李先生，從未想過有一天能抱著一個「10根手指」的孩子，台北醫學大學附設醫院生殖醫學中心今（20日）分享，團隊成功阻斷導致「龍蝦爪畸形」的TP63罕病基因，協助李先生與妻子誕下健康女嬰，成功終結「新生突變」（de novo mutation）的遺傳傳遞。自由時報 ・ 1 天前
名醫會客室／女性頭號殺手不是乳癌 這個疾病病癥不同更可怕
文／ 國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫、心血管中心專科護理師潘姿菁 圖：潘韶甫醫師 一名64歲女性，本身無特殊疾病史，近期主訴上腹部疼痛。先前於消化內科接受相關檢查，但未好醫師新聞網 ・ 8 小時前
60歲男沒有胸悶痛！起床「1症狀」急就醫 竟是心梗
提及心肌梗塞，一般會想到胸悶痛、頭暈、肩頸疼痛、呼吸急促等症狀，但醫師劉中平表示，一名60歲男子長期高血壓，某天因起床嘔吐數次，上午9時就趕緊就醫，檢查發現，男子的心臟已受損，已是急性心梗，因此緊急改送急診治療。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
第四期肺腺癌奇蹟逆轉 物流司機靠免疫療法存活6年 腫瘤幾乎看不見
吳先生在6年前、39歲時摸到右頸鎖骨旁有個約5公分的大硬塊，就醫竟是罹患第四期肺腺癌，癌細胞已轉到腦部、骨頭及淋巴，基因檢測沒有突變，接受腦部放療與化療，效果不佳，後來檢查出免疫指數（PD-L1）表現高，採取免疫療法合併化療至今，成功控制腫瘤，幾乎看不到腫瘤，體力也恢復，重回職場擔任物流業司機養家，自由時報 ・ 1 天前
印尼分娩孕婦連遭4醫院拒收 轉送第5醫院途中「母子雙亡」引起全民公憤
綜合當地媒體報導，這起事件發生在11月18日凌晨。來自森塔尼縣（Distrik Sentani）霍邦村（Kampung Hobong）的孕婦艾琳‧索科伊（Irene Sokoy）在凌晨約3點時感到腹部劇烈疼痛，懷疑即將臨盆，於是由家屬緊急用快艇將她送往最近的約瓦里醫院（RS Yowari）。然而，約瓦里醫院的...CTWANT ・ 3 小時前
「背後痛得像被火燒！」他掀開衣服滿滿紅疹 醫嘆：病毒被喚醒
「醫師，我這幾天背後痛得像被火燒！」當病人掀開衣服，一條沿肋骨排列的紅疹與水泡出現在眼前，北市聯醫中興院區神經內科主治醫師徐廷儀指出，這就是帶狀皰疹，俗稱「皮蛇」。它是「水痘-帶狀皰疹病毒」再度被喚醒的結果。人得過水痘後，病毒就潛伏在神經節中。多年後，當免疫力下降時，病毒復甦沿著神經活動，造成皮疹與劇痛。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
1蔬菜健康又美味…日研究顯示具「抗癌潛力」
生活中心／翁莉婷報導許多人上班忙碌經常將「泡麵」當作三餐的選項之一，是快速解決飢餓感的方便選擇，不過單吃泡麵可能不太有飽足感也不健康，為了補充更多營養不少人會往裡面加肉、蛋等配料。醫師邱筱宸近日在臉書分享1則貼文，在白飯或泡麵中加入「1蔬菜」可有效減緩血糖波動，吃完後也不會太快感到飢餓。民視健康長照網 ・ 12 小時前
很多人都被騙了！醫點名「這5種零食」沒有你以為的健康 海苔、寒天果凍上榜
邱筱宸醫師在臉書分享，長年吃素的她時常嘴饞，看到標榜植物性來源的零食，外表清爽、成分也看起來單純，就會以為「這應該比別的健康吧？」結果有時候仔細一看成分表，才發現裡頭其實藏著不少營養陷阱。對此，就來和大家一起拆解五樣常見的素食零食選項，分析它們的優缺點，讓我們都能吃得開心，也吃得安心。 1、消化餅乾名字健康，但不一定都幫助消化。很多人以為「消化餅乾」比較健康，甚至適合長輩或小孩吃，但它們多半由精製麵粉、糖和油製成，有些還加了氫化植物油。幾片餅乾就可能接近一碗白飯的熱量，糖和油的比例也不低。．優點：方便取得、好保存、快速消除飢餓感．注意：熱量不低、脂肪種類需留意，建議適量吃就好 2、花生仁湯溫暖甜湯，糖分大魔王。花生本身是優質脂肪與蛋白質的來源，但當它變成甜湯，常伴隨多餘熱量。一碗下肚，熱量可達400-500大卡，糖含量甚至超過25克。．優點：提供飽足感、富含蛋白質．注意：血糖控制或有三高的人要特別斟酌頻率與份量 3、即食海苔片輕盈的外表，小心高鈉。很多人愛吃海苔片，因為它薄薄一片、吃起來感覺沒負擔。但市售海苔有時為了提味，會加入大量鹽、油和調味粉，一小包的鈉含量就可能超過300毫克。．常春月刊 ・ 14 小時前