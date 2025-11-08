小學開放簡體字應考惹議 前特首梁振英稱繁體字為「香港特色」
香港沙田官立小學近日開放學生使用簡體字應考，引發輿論爭議。對此，前任香港特首、現任中國全國政協副主席梁振英表示，繁體字、粵語與高水準的英語能力都是香港特色，有必要保留，在香港主權移交前，都深入討論過要維持。
港媒《星島日報》報導，沙田官立小學以「為內地（中國）背景或習慣使用簡體字的學生，提供更友善的評核環境」為由，允許學生在校內測驗及考試時使用簡體字作答，引起爭議。有家長爆料，校方急著推行新政策是因為大批插班生錯字問題嚴重，所以要額外遷就，損害使用繁體字學生的利益。
對此，前任香港特首、現任中國全國政協副主席梁振英在臉書發文表示，有相關背景或習慣使用簡體字的學生來香港上學，不習慣使用繁體字可以理解，但既然已經來香港讀書，應該要適應，沒有理由改變香港的環境，來配合不適應繁體字的學生。
梁振英指出，上學就是為了學習，學生學繁體字的進度與成績為一碼事，學校放棄要求、放棄教學責任為另外一碼事。所保留的繁體字、粵語與高水準的英語能力，都是香港的特色，這些在香港回歸前都有深入討論過。
