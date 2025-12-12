小宅化趨勢觸底！台中購屋坪數連2年成長 兩大因素驅動反彈

台中市平均購屋坪數連兩年成長，逐漸擺脫小宅化趨勢。台灣房屋提供



台中房市的小宅化趨勢要逆轉？房仲業者根據不動產資訊平台今年第2季的最新資料，觀察近年同期台中住宅買賣移轉的平均面積變化，結果顯示，台中市平均購屋坪數達30.72坪，比去年同期增加0.81坪，與2023年第2季最低紀錄的29.17坪相比，增加1.55坪，相當於多出一間兒童房，平均購屋坪數連續兩年成長，似乎顯示台中市愈買愈迷你的小宅風潮，漸有觸底反彈的跡象。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察十多年來的長線發展，台中市整體平均購屋坪數，一路從40多坪下修到約30坪，小宅化走勢鮮明，但近三年漸有回升，主要是沉寂多年的豪宅市場，近期供給較往年多。

張旭嵐指出，隨著囤房稅2.0上路，稅基高的中大坪數物件，銷售態度相對積極，今年台中市50坪以上的成屋，平均單價約31.3萬元，與去年的31.1萬相比幾乎持平，年增幅較去年的11.2%收斂許多，讓50坪以上的中大坪數交易占比稍有提升，且西屯、南屯、北屯等中大坪數交易相對活絡的地區，今年的平均購屋面積都比前兩年增加，也推升全市整體的平均購屋坪數。

張旭嵐認為，近兩年政府嚴厲的打炒房政策，讓部分屋主的心態軟化，買方議價較從前具有優勢，更有機會在預算不變的情況下，買到空間較大的房屋；另一方面，台中市新案單價高昂，全市整體均價高達5字頭，但屋齡20年以上的中古屋，均價約2字頭，消費者更傾向「買老買大」，使近期的平均購屋坪數比前兩年略增。

進一步觀察台中市近三年坪數增減較多的前五名行政區，增加最多的是霧峰、后里，平均購屋面積大增逾10坪，南屯、中區等蛋黃區，則扭轉鬧區愈買愈小的刻板印象，逆勢擠進增加組的三、四名；縮水最劇烈的冠亞軍，則是清水與外埔，坪數減少超過7坪，幾乎少了一整個客廳，三到五名的東勢、龍井與烏日，則減少2.4至3.3坪，減少最多的前五名中，清水、外埔與龍井，皆為傳統認知的海線蛋白區。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，坪數增加最多的霧峰、后里，近年隨著市區發展飽和，推案朝土地成本更低的非都計區域擴散，供給物件以50坪以內的小透天居多，帶動坪數成長；蛋黃區的南屯則交易集中在相對平價的嶺東商圈，加上七期的中大坪數豪宅交易占比略有提高，平均購屋坪數也跟著放大；而過去以套房交易為主的中區，在打炒房的大環境下，套房申貸相對困難，使消費者優先考慮15坪以上的物件，且中區老屋重建的風氣旺，許多低公設比的老公寓，重建後成為高公設比的小宅，坪數也反映公設比變化而提高。

至於購屋坪數減少的區域以海線蛋白區為主，主要是近年海線買盤結構與產品型態改變，早年以兩三代同住的多人家庭為主，近年則以市區外溢的小資族居多，對空間的需求也跟著降低，推案也從以透天厝轉為2、3房首購宅，而過去3到5年間推案的小坪數新案，紛紛於今年完工，尤其台中港市鎮中心更爆發交屋潮，也大幅拉低海線的住宅買賣移轉平均面積。

