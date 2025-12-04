小宅大機能！18坪現代風預售屋實現二加一房與開放式廚房

編輯 陳思靜｜圖片提供 舨舍空間設計有限公司

在18坪的空間中，為一家三口打造一個機能完備、風格現代且明亮舒適的居所，是一場精彩的設計挑戰。這間預售屋以現代風為主軸，在有限的坪數裡巧妙安排二加一房配置，滿足屋主對於生活機能、採光、烹飪空間及收納的多重需求。



玄關區以黑色地磚劃出落塵區，搭配大量鞋櫃機能，保持進出整潔有序。設計師運用長虹玻璃與鐵件構成的屏風，巧妙化解穿堂煞的疑慮，也為入門視覺增添層次感。走入主空間，裸露天花板設計保留挑高感，並以溫潤的粉灰色系整合管線，讓天花成為空間中柔和的視覺語彙。



屋主熱愛烘焙，對廚房的使用需求格外講究，因此開放式的客餐廚設計成為本案的亮點。寬敞的料理檯面與緊鄰的餐桌串聯為一體，營造出流暢的動線。搭配簡潔單管吊燈及清爽配色，不僅展現現代風格的俐落感，也讓空間視覺更為放大。電視牆使用特殊塗料，延伸設置收納櫃與便餐台，實用性與美感兼具，為生活增添便利。書房與主臥之間採用透明玻璃隔間，讓陽光自然流動至整個公領域。書房窗邊特別設計小臥榻，不論閱讀、休憩或陪伴孩子學習，皆增添溫馨氣息。

主臥保有自然採光，簡潔設計中配置齊全，梳妝台與床頭櫃一應俱全。至於小孩房，則透過架高地坪設計，下方收納空間隱而不顯，上方放置床墊，創造出既童趣又實用的成長環境。

