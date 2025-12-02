小宅成屋交易占近七成 LG 推三大空間升級做法打造高坪效生活

近年小宅成為都會區常見的住宅型態，依內政部統計，過去十年小宅存量增加超過 42.7 萬戶，而 2025 年上半年的住宅買賣移轉案件中，小宅交易約占 69.2%。面對坪數有限、動線需要更靈活的小宅環境，LG 以「視覺放大、一機多用、情境機動」為核心，提出三種能提升空間使用效率的做法，希望協助住在小宅的使用者打造便利又不壓迫的日常生活。

LG 台灣董事長鄭淵寬表示，小宅不代表生活品質得被迫降低，若在比例設計、空間整合與智慧科技上多下些工夫，仍能維持舒適與風格。他認為，都市居住型態正在改變，家電也需要跟著調整，讓空間在有限條件下保持彈性。

在視覺放大的部分，LG 提到，窄版外型、淺色系與鏡面材質有助於減少小宅的壓迫感。例如 332 公升的 InstaView 敲敲看變頻雙門冰箱採窄版設計，加上敲兩下就能看到冰箱內部的透明窗，減少頻繁開門帶來的冷氣流失。另一款 CordZero A9 Air 無線吸塵器重量僅 1.1 公斤，體積輕巧、收納不佔位，對坪效緊繃的小宅來說更容易安排空間。

一機多用則是小宅家電常見的需求。LG 提到 WashTower AI 智控洗乾衣機將洗衣與乾衣整合在一台機身裡，透過 AI 洗滌與 AI 乾衣自動調整行程，減少來回移動的步驟，也減少設備占空間。雙變頻除濕機具備大容量與專用軟管配件，能處理衣櫃與鞋子等局部潮濕問題；DUALCOOL WiFi 空調則加入溫濕智慧管理，在小坪數容易冷風直吹的情況下提供水平間接風，維持溫度與濕度的平衡。

在衣物照顧方面，Styler 蒸氣電子衣櫥第二代以蒸氣去除異味、塵蟎與細菌，同時具備掛燙功能，還能在不開門的情況下協助室內除濕。鏡面門片也能當穿搭鏡使用，提供更多實用性。

至於情境機動，LG 認為可移動的螢幕與投影設備能讓小宅在不同時段轉換用途。像 CineBeam Q 小銀河 Plus 4K 微型投影機僅 1.49 公斤，支援畫面縮放與位置調整，即使沒有白牆也能靠內建的牆色模式修正成色。至於 StanbyME 2 則延續可推動的設計，新加入拆卸、壁掛和平放等方式，不論放在床邊追劇或搬到客廳玩遊戲，都能跟著生活需求自由移動，不需額外裝潢或固定機櫃。

小宅族群普遍追求的是「有限空間裡的最大彈性」。LG 認為，只要在家電選擇與空間配置上多一些巧思，小坪數仍然能有舒適、乾淨、可變化的生活面貌。未來 LG 也將持續投入智慧科技與高坪效家電，希望協助更多使用者在小宅裡打造屬於自己的生活步調。

