小宅連廚房都省掉？朋友住新房只靠外送 一票人點頭：根本用不到

房價日益高漲，小宅成為不少單身族的購屋選擇。近日有網友分享，到朋友新家作客時，發現整個空間竟然沒有廚房，只有冰箱與微波爐，讓他相當意外，忍不住發文詢問家中沒廚房是否已成常態。貼文一出，引發討論。

原PO在PTT以「現代人家裡沒廚房？」為題發文表示，朋友單身、接近40歲，沒有交女友的打算，近期購入一間10多坪的「一房一廳一衛」小宅。實際參觀後，才發現屋內竟然沒有廚房，朋友卻表示，與其花錢買家電與裝潢，不如把預算省下來叫外送。

原PO坦言自己習慣下廚，一開始難以想像沒有廚房的生活，但轉念一想，對於長期外食的人來說，確實少了裝潢與清潔負擔，也省下不少成本，不禁好奇，「這是高房價對社會的報復嗎？」

不少網友對此表示認同，「很多家庭本來就不開伙」、「外食選擇多又方便」、「用不到啊，家裡有廚房的也沒在用」、「又不婚不生也不會煮，要廚房幹嘛，沒毛病啊」、「台灣外食便宜，自煮沒CP值，還要吸油煙」、「這樣家裡沒食物也不會有蟑螂，大掃除不用清廚房超爽」。

但也有人認為廚房是基本標配，「那跟監獄有什麼不同？」、「我不行，我喜歡煮菜」、「至少要有個流理台」、「我喜歡煮所以要有廚房 ，話說現在建案基本沒有不附廚房的吧」、「沒有喔，我也住十幾坪而已，但裝潢的時候最用心規劃的就是廚房了」。

