小宇平安夜開唱加碼「陪聊1小時」！自嘲眼小看很遠 2026新專輯進度曝

「全能音樂潮人」小宇（宋念宇）於12月24日平安夜在 Billboard Live TAIPEI 舉辦「記得忘了我」演唱會。小宇特別以紅襯衫搭配綠西裝的應景造型帥氣登場，不僅帶來〈學舌鳥〉等高難度神曲，更在現場打造「限定特調飲料」，希望歌迷透過聽覺與味覺同時記住這個夜晚。

近期因短影音《宇你聊聊天》大受歡迎的他，現場也發揮幽默本色，與粉絲對話互動長達60分鐘，更笑虧台下歌迷：「在特別的日子選我的演唱會，你們很有品味！」

與觀眾零距離互動爽喊「不習慣」 小宇改編耶誕版KTV引全場大合唱

第一次在 Billboard Live TAIPEI 開唱的小宇，對於能邊用餐邊聽歌的近距離場地感到新鮮，他直呼：「只能說很爽！但離你們好近，有點不習慣。」為了給粉絲驚喜，他將代表作〈所謂的愛〉改編成「叮叮噹耶誕版」，並接連演唱〈說分手之後〉〈終於說出口〉等金曲，讓現場瞬間變成大型KTV包廂。他也感性喊話，希望歌迷在2026年能達到心靈上的更好，若處於低潮一定要找到出口。

自虧眼小看很遠逗樂全場 新專輯卡關原因竟是「好歌太多」

演唱會尾聲，小宇走入觀眾席與粉絲合照，並在安可聲中驚喜自彈自唱〈平安夜〉。他在台上不忘與後方歌迷互動，開玩笑說：「不要覺得我看不見，雖然我眼睛小，但我看很遠。」引發全場爆笑。

面對歌迷瘋狂催促新專輯，小宇也大方分享喜訊，透露新作品已進入「最後選擇階段」，他自爆11月底突然靈感爆發，冒出許多割捨不掉的新歌，目前正陷入取捨的「糾結期」，但他肯定地承諾：「專輯已在最後倒數，很快能跟大家見面。」



