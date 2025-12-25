小宇平安夜開唱門票秒殺 安可加碼陪聊一小時曝新專輯計劃

【緯來新聞網】「小宇」宋念宇在24日平安夜於Billboard Live TAIPEI舉辦「記得忘了我」演唱會，門票開賣旋即秒殺。他不僅加碼自彈自唱〈平安夜（Holy Night）〉，還特別打造一款當晚限定的特調飲料，希望大家在音樂之外，也能用味覺記住這個夜晚。他表示，「這次的演出，從一開始就和團隊反覆討論，希望不只是來唱歌，而是打造一個只屬於當下、只屬於現場的體驗。」在演出中也不斷和粉絲對話互動，聊天加碼60分鐘，並大讚在這特別的日子選擇了來聽他的演唱會，他笑說：「你們做了對的選擇，有品味！」逗得全場歌迷笑不停。

廣告 廣告

小宇在Billboard Live TAIPEI開唱，與粉絲共度平安夜。（圖／索尼音樂提供）

小宇先是以充滿耶誕氣氛的紅色襯衫搭配綠西裝造型帥氣登場，以〈沒有很會唱〉為演唱會揭開序幕，向來到現場的歌迷自我介紹，再帶來〈無視生非〉和今年推出的話題單曲〈學舌鳥〉，接連三首難度極高的歌曲，以超強的唱功和音樂改編實力，吸引全場歌迷聽得全情投入。他說：「雖然這幾年出的歌不多，但就算是現在，我依然是以最大的熱忱去表演。」

小宇在演出中也不斷和粉絲對話互動，聊天加碼60分鐘。（圖／索尼音樂提供）

這次是小宇第一次來到Billboard Live TAIPEI開唱，因為這個場地不同以往，可以享用餐飲，且和前排觀眾幾乎零距離，他可以清楚看觀眾聽歌聽到出神的表情。他開心說：「只能說很爽！但離你們好近，有點不習慣。」他在這次的音樂編制上也做了新的嘗試，多一些不同的情感層次，希望用簡單又有溫度的設計陪伴大家，他說：「這是送給大家的一份心意，能在音樂中，平安、溫暖共度佳節，帶著滿滿的回憶或是能量再回到各自的生活。」他也不忘和後方的觀眾打招呼，還開玩笑說：「不要覺得我都看不到，雖然我的眼睛比較小，但可以看很遠。」讓全場笑翻。

小宇配合耶誕氛圍，將歌曲〈所謂的愛〉改編成叮叮噹耶誕版。（圖／索尼音樂提供）

歌迷也不斷敲碗小宇推出新專輯，他笑說：「專輯總是會好的，做好後希望能讓大家好好品嚐。」他也開心分享：「新專輯已進入最後的選擇階段」，因為考量到專輯節奏，現在花比較多時間在重新整理、取捨，希望最後留下來的歌能夠彼此呼應，也最能代表他在這個階段想表達的。他說：「雖然過程有點糾結，但也是很享受的階段，可以很確定的是，專輯已經在最後倒數了，很快就能跟大家見面。」



配合耶誕氛圍，小宇也將歌曲〈所謂的愛〉改編成叮叮噹耶誕版，展現誠意，他也將三首代表作〈說分手之後〉〈愛上〉和〈終於說出口〉結合在一起，帶動大合唱，現場如同KTV包廂，全場沈浸在小宇的音樂世界中，他也有感而發表示：「今天是平安夜，如果你正處於一個不太好的狀態，希望一定要找到出口。可以平安、幸福、健康，這6個字聽起來很簡單，但真的不容易。」接著又補充：「2026希望能夠更好，不是指財富自由，而是心靈上可以更好。」

更多緯來新聞網報導

守護李沐從17歲追到20歲 宋柏緯最強暖男再升級

張惠妹大巨蛋首唱整個部落都來了！奢華餐點曝光 淚謝幕後英雄