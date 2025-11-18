小宇想買二手車！館長秒送260萬新BMW 他淚崩：「沒想到能有自己的車」

娛樂中心／綜合報導

網紅館長陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元指控職場性騷擾等多項不當行為，引發關注。不過館長身邊另一名得力助手「小宇」一直默默陪在館長身邊，如今終於升職副總，被網友大讚盡責又忠心。小宇曾透露想買中古車，沒想到館長得知後立刻送他一台要價260萬元的BMW新車，讓小宇當時感動表示：「想都沒有想到能夠擁有自己的一台車。」

小宇傳訊息透露想買中古車，沒想到館長二話不說，就直接送他一台要價260萬元的BMW新車。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

小宇曾在影片中透露，其實早在館長中彈事件前就有想買中古車的念頭，便想問問師父館長意見，沒想到師父二話不說，就直接說要送他一台要價260萬元的BMW新車，「男人就是要買大馬力數的車，M235i這台好了，就這麼決定了，去牽車」，怎料，師父在承諾完的幾天後就遭人開槍中彈。

小宇後來哽咽表示，當時在醫院他都還沒講到新車這件事，沒想到師父就直接開口說到「車子照牽啊！我們不能因為發生這件事情，我們還是要照做啊，電商繼續做啊！」這讓小宇相當感動，直到現在心中依舊非常感激，「希望師父可以早日康復，真的謝謝師父」、「對我們真的沒話說，真的很好」。

小宇透露，平常都是開館長的車，他想都沒有想到能夠擁有自己的一台車。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

另外，小宇也曾透露，由於平常都是開館長的車，雖然每一台車都很好，基本上也都有開過，不過他想都沒有想到能夠擁有自己的一台車，這讓才剛坐上駕駛座、摸到方向盤的他相當興奮。



