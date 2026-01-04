小安地列斯鬣蜥瀕危 小島復育十年有成

加勒比海一座無人小島，曾一度失去原生的瀕危鬣蜥，但經過十年保育努力，這些珍貴的生命正慢慢回到家園，為生態帶來新希望。

一座位於加勒比海，原本寂靜無聲的私人小島，如今成了極度瀕危物種「小安地列斯鬣蜥」的重要避難所。安圭拉國家信託執行長｜穆希達：「我們沒有很多物種，我們沒有獅子 也沒有大象，但我們所擁有的 我們必須學會珍惜，我相信要積極保護我們所擁有的一切，並積極保護小安地列斯鬣蜥。」

將近10年前，小安地列斯鬣蜥的數量一度歸零。為了避免牠們走向滅絕，保育人員將10隻經過基因確認的純種鬣蜥，小心翼翼地運送到這座沒有天敵的島嶼上。經過多年持續的野外監測與保育行動，族群數量成長到超過300隻，這座小島也成為全球少數成功復育的地點之一。然而，威脅仍然存在。安圭拉國家信託保育官｜柯蒂斯：「目前存在雜交的問題，兩個不同物種彼此雜交，會危及鬣蜥族群的基因可行性，因為一旦基因被稀釋，整個物種就無法延續下去。」

