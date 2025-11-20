「小宋慧喬」詮釋70歲阿嬤 熱吻男團偶像：苦惱很久

振永、鄭知蘇在《回到20歲》有親熱吻戲。（圖／中天娛樂台提供）

改編自同名經典電影的韓劇《回到20歲》，明（21日）起在中天娛樂台播出，該劇由振永、鄭知蘇以及金海淑領銜主演。偶像男團B1A4出身的振永，近年來成功轉型為演員，挑戰多種類型的戲劇，其實早在十年前他就曾參與《回到20歲》的電影版，只是當初他在電影是飾演奶奶「吳末順」的孫子，而此次他在電視劇則是擔綱男主角，成為奶奶「吳末順」回春後的戀愛對象。

對於時隔十年接演翻拍的電視劇，振永表示相當榮幸，「同時也覺得時光過得好快，認為電視劇詮釋出電影沒拍出的細節。」但他坦言當初在接這部作品時相當猶豫，「我知道自己會被拿來和別人比較，所以很忐忑。」不過最終仍選擇接下挑戰。被問及如果能回春的話，最想做什麼？振永表示還是會與過去的自己做一樣的選擇，「因為真的很想當歌手，無法忘記自己一步一步努力過來的那份喜悅感。」

振永相隔10年接演《回到20歲》成為男主角。（圖／中天娛樂台提供）

此次振永在《回到20歲》與鄭知蘇所飾演外表只有20歲，內心卻70歲的「吳杜莉」有感情戲，他表示這對他來說是一大困難，「一開始真的很難，因為她（吳杜莉）的臉看起來就是知蘇的年紀，但實際上她不是那個年紀。後來我決定裝作完全不認識她，我覺得如果我一直想著這些，演起來就太難了，所以我盡量不去想。」鄭知蘇則說在拍攝吻戲時挑戰更大，「對於劇中要呈現親親還是接吻苦惱了很久，最後更拍了很多種版本。」

有「小宋慧喬」之稱的鄭知蘇對於要詮釋內心有著老靈魂的角色，加上奶奶「吳末順」又是金海淑飾演，讓她更加緊張，沒想到身為大前輩的金海淑會主動親近、照顧她，「金海淑前輩給我滿滿的鼓勵，還主動給我聯絡方式，並且說『有需要可以打給我』，兩人一起吃飯時，前輩也分享很多小祕訣。」金海淑提到鄭知蘇時則打趣地說：「演技固然重要，但我覺得外表也很重要。當初聽說鄭知蘇要演我的角色時，我覺得我們倆在契合度上可能不太搭，我覺得鄭知蘇太漂亮了，反而會成為這部劇的障礙。」

鄭知蘇詮釋內心70歲的角色相當緊張。（圖／中天娛樂台提供）

