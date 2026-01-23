小客車不明原因翻落河道四輪朝天 1人無生命跡象

新北市 / 綜合報導

新北市貢寮區和美街今(23)日上午發生一起車禍意外。一輛自小客車不明原因翻落路旁約3公尺深的河道。新北市消防局接獲通報後，立即派遣人車趕赴現場展開救援。

透過現場畫面，可以看到整台車四輪朝天翻倒在河道中間，現場水位大約有到車身的一半高度，水流也很湍急，好幾名救難人員，合力將裡頭受困的民眾抬出來。消防人員在車內發現兩名傷者，其中一人救出時已經沒有生命跡象，另一名傷者意識清楚，頭部有撕裂傷，身體也有擦挫傷，緊急送往醫院搶救。

原始連結







更多華視新聞報導

中國駕駛倒車不慎翻落 農婦驚險躲過一劫

雲南超市違建河道上 地板坍塌母女墜河

不滿公車硬切車道 小客車駕駛擋道下車理論

