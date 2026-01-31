小客車交違拒檢逃逸追撞前車 警破窗逮毒鴛鴦起獲毒品

【記者張沛森／桃園報導】桃園一對毒鴛鴦昨天（30日）晚間開車行經中壢區新中北路段時因交通違規遭警攔查，然2人非但不停車反而加速逃逸，並撞上前方車輛，由於情況危急，警方強力攔阻、破窗後制伏2人，並在車上和2人身上起出海洛因、喪屍菸彈等毒品，警詢後已依法送辦

桃園市警局保安大隊表示，警員昨天晚間6時許在中壢區新中北路和實踐路口執行巡邏勤務時發現一自小客車交通違規，警員示意靠邊停車，該車拒絕停車受檢，並與前車發生碰撞。

由於情況危急，警員惟恐其造成周遭民眾人身危害，立即下車攔阻該車，強力破窗，把車的吳姓男子（47歲）拉下車制伏，未料過程中，吳男身上便掉落1顆喪屍菸彈，隨後逮捕同車的梁姓女乘客（47歲）。

警方表示，經現場搜索後在車內及2人身上查獲海洛英、安非他命毒品共計約7.5公克、喪屍菸彈（含菸油）共計約115公克。警詢後已依毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移送桃園地檢偵辦。

警員下車攔截。翻攝畫面

