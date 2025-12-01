小客車誤闖輕軌凱旋武昌站 駕駛恐面臨重罰

▲ 高市警局苓雅分局於今（1）日19時55分獲報，輕軌凱旋武昌站有自小客車駛入輕軌軌道，需要警方協助，警方遂派員到場。（圖／記者郭凱杰翻攝）

[NOWnews今日新聞] 高市警局苓雅分局於今（1）日19時55分獲報，輕軌凱旋武昌站有自小客車駛入輕軌軌道，需要警方協助，警方遂派員到場。該案詹女行為涉嫌違反刑法第184條過失妨害公眾運輸行駛安全罪，處二年以下有期徒刑、拘役或二十萬元以下罰金，將於警詢後，移請地檢署偵辦。另詹女違反大眾捷運法第50條第1項第3款，由交通局開罰。

經瞭解係詹姓女子（73歲）駕駛自小客車，在二聖路與凱旋三路口，東向西行駛右轉往北誤入輕軌軌道，行駛至輕軌凱旋武昌站因車輪陷入草地停下。本案無人受傷、無人酒駕。輕軌於20時28分恢復通行。

苓雅分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，本分局將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，以維護市民交通安全。

