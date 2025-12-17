小客車逆向行駛 基一警依法開罰

圖說：發言人基隆市第一分局忠二路派出所長徐紹文。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】有關網傳，一輛自小客車於市區道路逆向行駛，基隆市警察局第一分局忠二路派出所於114年12月17日凌晨發現後，立即調閱路口監視器查明，經調閱車牌號碼後通知林姓駕駛人到案說明，經查該駕駛人係外縣市民眾，當日到基隆市愛三路夜市消費後，疑似因路況不熟而逆向行駛於該路段。本案雖未造成其他用路人之危害，惟忠二路派出所仍將林姓駕駛人依違反道路交通管理處罰條例，第45條第1項第1款，不按遵行之方向行駛，依法裁罰新臺幣6百元以上、1千8百元以下罰鍰。

警方呼籲，汽、機車在道路上危險駕駛行為，會危及其他用路人安全，極易釀成交通事故，造成自己或其他用路人受傷，駕駛車輛時務必遵守相關交通規則，以防止交通事故發生。警方會持續透過各項勤務作為，積極查緝改裝車輛及各類危險駕駛行為，以保障用路人權益。