小客車雪隧北上鬼切迴轉 國道警最高可罰3萬6000元

民眾在網路貼文雪隧前車輛橫切出來太危險了。（翻攝網路）

記者張正量／宜蘭報導

十八日下午有民眾從雪隧北上入口要進入隧道前竟然有小客車違規迴轉，嚇的他喊差一點就要了他的命，文章一出來也讓許多開車族嚇壞，表示真的太危險了，，國道公路警察局第九公路警察大隊也表示，一有檢舉也會開出最重三萬六千元的重罰。

國道警指出，該段影像顯示十八日下午三時許，一輛白色自小客車行駛在國道五號北向二十八點五里處外側車道時，突然橫跨車道切入內側，並駛入中央迴轉道，行為疑似在高速公路上迴轉，由於貼文民眾表示自己是載客接送駕駛，看到這一幕精神都嚇出來了，寫下我還要靠車養家活口。

第九大隊表示，該駕駛行為已涉及多項交通違規，包括違反《道路交通管理處罰條例》第三十三條第一項第四款任意變換車道、第十二款未依標誌、標線及號誌指示行車，以及第四十三條第一項第六款在高速公路或快速公路迴車、倒車或逆向行駛等規定，若情節重大，最高可處新臺幣六千元以上，三萬六千元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照六個月。

國道警方呼籲，任意橫切車道或違規迴轉極易引發重大事故，不僅危及自身安全，也嚴重威脅其他用路人。民眾若於國道行駛時發現違規情事，可將行車紀錄器影像上傳至國道公路警察局檢舉專區，維護國道行車安全。