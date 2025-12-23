小室哲哉、村上隆等創作者作客日首相官邸 小暮閣下現身網歪樓

日本首相高市早苗22日上午在首相官邸與藝術家和創作者舉行會談，與會者包括音樂人小室哲哉、藝術家村上隆、導演押井守以及重金屬搖滾樂團聖飢魔Ⅱ主唱小暮閣下等人，就內容產業相關問題交換意見。

小室哲哉、小暮閣下及 菅生健人等創作者至首相官邸與高市早苗討論日本內容產業議題。（圖／NNN）

高市早苗隨後也在自己的X帳號上發表貼文寫道，「今天上午，我與小暮閣下、小室哲也、Awich、菅生健人、押井守、村上隆等藝術家和創作者，以及在國內外傳播以獨特視角表達日本及日本文化、生活方式和價值觀的藝術家和創作者們，還有支持他們活動的各種內容產業人士，在首相官邸進行了會談。」

高市早苗稱，她和與會者坦誠地交換了意見，就內容產業相關問題有熱烈的討論，例如人才的獲取與培養、吸引拍攝地、拓展海外市場以及打擊盜版。高市早苗表示，我與其他國家領導人互致問候時，經常聽到他們對日本內容（包括動漫、音樂和電影）表現出濃厚的興趣和深入的了解，我相信日本內容完全有能力在世界舞台上競爭。」

高市早苗強調，內容產業是日本成長策略的17個戰略領域之一。高市內閣將全力支持，利用超過550億日元（約110.94億元新台幣）的補充預算，為藝術家和創作者在全球新市場拓展成功機會。

對此，日本網友大多表示肯定，「這是一項很棒的政策。現在日本內容在全世界備受推崇，我對政府認真支持藝術家和創作者的態度感到非常樂觀」、「與以往的政府不同，本屆政府似乎了解娛樂業，這是一個很大的優勢」。有趣的是，網友對於小暮閣下參加會談感到相當新奇，紛紛歪樓表示：「裡面混入了一個惡魔」、「我覺得小暮閣下被邀請到首相官邸這件事真是太強了」、「名牌真的寫小暮閣下，笑死」。

