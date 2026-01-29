小宵虎南浴場照「色氣連發」包不住！粉：不冷了…

娛樂中心／曾詠晞報導



曾以傲人身材在日本黑暗界擁有超高人氣的前暗黑女神「小宵虎南」，去（2025）年2月正式宣布引退。儘管身分轉換，小宵虎南仍積極透過個人社群平台維持極高的活躍度，分享許多日常生活與火辣美照。最近隨著天氣轉冷，她接連上傳多張在北海道、新潟等地的泡湯照，不僅展現出魔鬼身材，更勾起許多粉絲的念想。





小宵虎南在新潟浴湯，身披綠浴巾吃橘子的模樣吸引4.1萬粉絲按讚。（圖／翻攝自IG ＠konankoyoiiii）

小宵虎南在北海道浴池中，手拿咖啡牛奶，露出可愛嬌羞的姿態。（圖／翻攝自IG ＠konankoyoiiii）

新潟、北海道「泡湯照」曝光

小宵虎南即便告別螢光幕，她依然非常懂得如何駕馭「日本浴衣」和「比基尼泳裝」。從2026年第一篇文開始，就頻繁發出許多「泡湯照」。有在新潟浴場中，單披一件翠綠色浴巾，邊泡湯邊吃橘子的可愛模樣；還有在北海道浴池中，身穿淺色波點比基尼，手拿咖啡牛奶，笑容甜美的嬌羞姿態，都吸引不少粉絲按讚朝聖。

小宵虎南2026年初便在IG上頻繁發出泡湯美照，不論是浴衣還是比基尼都吸引不少粉絲按讚朝聖。（圖／翻攝自IG ＠konankoyoiiii）

小宵虎南2026年的第一篇貼文，身穿咖啡色比基尼在戶外泡湯，完美身材驚艷大眾。（圖／翻攝自IG ＠konankoyoiiii）

小宵虎南2025年底曾來台灣九份旅遊，並在IG發文說：明（2026）年還會來。（圖／翻攝自IG ＠konankoyoiiii）

小宵虎南承諾再度訪台

此外，小宵虎南對台灣粉絲也展現極高親和力，去（2025）年底曾分享來台灣九份旅遊的美照，提到「我明年還會來」，當天創下單篇貼文吸引3.3萬人按讚的紀錄，成功將社群熱度從日本延燒至台灣，不少粉絲都熱切期待今（2026）年她會現身於台灣哪一處祕境。





