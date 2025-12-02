小宵虎南現身九份！當街脫了「解放神乳」粉絲暴動

小宵虎南現身九份旅遊。（圖／翻攝自小宵虎南Instagram）





現年26歲的日本前成人片女優小宵虎南（小宵こなん），自2021年出道、以「神乳級」豐滿身材收獲大票男性粉絲，今年2月宣佈退引後，轉行當YouTuber經營個人頻道分享生活日常；昨（1）日她在社群曬出來台灣觀光的美照，再度掀起討論。

小宵虎南相約粉絲明年見。（圖／翻攝自小宵虎南Instagram）

小宵虎南昨日更新社群平台，曬出數張在台灣旅遊的照片，照片中的地點正是日本觀光客最愛的九份老街，她穿著淺色系小背心、搭配牛仔長褲，穿一半的深色外套露出豐滿上圍，站在知名店家旁擺拍；其他照片顯示，她還到廟宇參觀、吃了小籠包和牛肉麵等美食。

其實小宵虎南此行是為了見面會來台，她開心紀錄忙裡偷閒的時光，並相約粉絲們明年再見：「台灣的回憶，2025年的最後一期台灣的回憶，我明年還會來！」網友看見美照激動喊道「希望你們在台灣有美好的回憶」、「我婆！」、「小宵虎南好可愛」、「我完全被你的美迷住了。」



