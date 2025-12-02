小宵虎南「0偽裝」逛九份 「傲人」街拍照網讚爆！

娛樂中心／李筱舲報導



曾以亮眼外型與高人氣作品在日本成人影視圈迅速竄紅的前女優「小宵虎南」，出道不久便累積大量粉絲。已宣布引退的她，更轉型為內容創作者，透過社群平台持續活躍，成為網路討論焦點。而昨（1）日，她在社群曬出來台遊九份的照片，吸引眾多粉絲按讚和留言。

小宵虎南分享自己在台灣九份著名地標「阿妹茶樓」旁的街拍，整體穿搭營造出甜美率性的魅力。（圖／翻攝自IG ＠konankoyoiiii）小宵虎南於昨（1）日在IG上分享自己在台灣九份著名地標「阿妹茶樓」旁的街拍照。照片中，她身穿淺色細肩帶合身背心，完美展現傲人上圍與纖細腰身，黑色外套隨意落在肩下，下半身搭配寬鬆牛仔褲，整體散發甜美又率性的迷人魅力。她在貼文寫下：「在台灣的回憶，2025年的最後一期台灣的回憶，我明年還會來。」文中除了九份的照片外，她也分享在台享用的美食和參訪宮廟的照片，並提到這是她第一次在台灣觀光。據悉，小宵虎南此行來台是為了舉辦見面會，讓等候多時的粉絲相當期待。

除了九份的照片外，她也分享在台享用的美食和參訪宮廟的照片，並透露這是自己第一次在台灣觀光。（圖／翻攝自IG ＠konankoyoiiii）

貼文曝光後，吸引大批粉絲湧入留言：「尖叫聲 Welcome」、「希望你們在台灣有美好的回憶」、「喜歡妳的頭髮和笑容！你真是個甜美的女神。我完全被你的美迷住了。」、「明年大歡迎」、「歡迎再次來台灣玩」、「謝謝你愛台灣」。不少粉絲也期待她未來能透過YouTube頻道，與大家有更多的互動。





