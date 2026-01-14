小家庭台菜教科書！馨苑松竹店：份量剛剛好、質感百分百，連咖啡都強得像專賣店

馨苑小料理一直是我們很喜歡的台菜料理餐廳之一，2025依舊是米其林必比登推薦的餐廳，人氣依舊不減的他們，在台中綠線舊社站下來，走路不到1分鐘就可以走到。旁邊也有收費停車場，我們上禮拜來吃，一樣還是精緻也好吃。底下食記就來分享他們的餐點吧。

松竹店是和另外一個藥局共用建築物，馨苑就在一樓，藥局在另外一側

裡面超像咖啡廳，很漂亮的設計

牆壁挖深，讓座位可以靠牆，上面還有鏡子反射延伸餐廳空間

內部的用餐空間也很美麗，那個圓弧型的天花板造型從底下到上面，厲害了！不過可惜的是沒有包廂，只有看到的這些用餐空間

馨苑也有出許多周邊美食，包裝成禮盒不管是贈送或是自用兩相宜

馨苑用的咖啡是和coffee stopover配合

菜單

入座後直接QR掃碼點餐

底下就是我們吃的東西，馨苑松竹店也有套餐，但我們這次都是單點為主

馨苑一向都是2-4人為主的精緻份量，很適合小家庭吃的台菜餐廳

辣椒醬小魚乾是隨餐附上，強烈建議可以搭配菜色享用，不會辣的過頭，但可以帶出菜色更多不同的風味

寶島紅黎香米飯

馨苑的米飯煮的很好吃，粒粒分明不會黏在一起，這對需要搭配主菜吃來說非常重要，夠乾主菜配飯才好吃

馬告黑膠牛菲利

菲力肉塊切的很大一口，不過稍微會有一點難嚼爛。長輩來用餐要多加留意。加上洋蔥跟蒜葉還有菇類去炒，蠻下飯的

馬告特殊的香氣可以帶出牛肉的風味，大段的蒜吃起來也很過癮，不會嗆辣

芋奶鮮嫩雞骨球

裡面有芋頭跟雞腿肉的組合，搭配酥炸的紫色高麗菜，雞腿都充份的沾著旁邊的芋泥醬汁，超吸引人

雞腿肉都是去骨而且切塊，剛好一口一塊很好就口。古早味的盤子讓人思緒回到阿嫲家耶

家常燒蛋燴豆腐

很家常的風味，醬汁稍微有點偏甜。雞蛋豆腐的份量給的蠻多，每一塊都是軟嫩好吃，彩椒部份有點切的太大塊XD 不過不影響整體用餐感受。燒蛋也可以搭配和豆腐一起吃，已經在底下了

香Q滷米血

口感Q軟，加上小魚辣椒，超對味的啦

拿鐵咖啡（熱飲）

咖啡很有水準耶，一入口就覺得很順口。拉花漂亮苦韻也剛剛好。沒想到台菜餐廳的拿鐵可以這麼好喝，有水準！

海鹽奶蓋咖啡

上面的奶蓋微微的有鹹度，底下的咖啡好喝酸中帶一點焦香的感覺，強生還蠻喜歡的，私心希望他的奶蓋再稍微鹹一點

整體餐點口味吃起來覺得中規中矩，安全無雷。 但是沒有特別驚艷的感覺。 覺得加了小魚辣椒。味道都比較有層次層次。對他們的咖啡留下印象深刻，而且整個下午都沒有休息直到晚上9點。建議來用餐先用inline或是打電話訂位比較不會白跑哦！

馨苑小料理松竹店

地址：臺中市北屯區敦富路68號

電話：04 2238 7041

營業時間：11:00-21:00

inline：https://inline.app/booking/-LEwBcO_lgCMNz4iIKhy?language=zh-tw

IG：https://www.instagram.com/shinyuan_yide1920/

