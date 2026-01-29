【互傳媒／記者 蘇彩娥／新北 報導】隨著2026年農曆春節腳步逼近，台灣年夜飯文化正悄然轉變。根據近期社會觀察顯示，在核心家庭成為主流的趨勢下，過往「席開兩桌、全家族動員」的圍爐形式逐漸式微，取而代之的是講求質感與舒適的「輕圍爐」。許多小家庭不再為了湊滿十人大桌而承受壓力，也希望避免年後連日加熱剩菜的負擔，轉而追求精緻、剛剛好的團圓體驗。

▲小家庭「輕圍爐」 莞固和食推3至4人新春會席，回歸除夕團聚本質。

看準「重質不重量」的年節飲食趨勢，來自日本關西的正統和食品牌「莞固和食」，今年春節特別針對3至4人小家庭，推出「2026新春圍爐會席」。整套會席料理以6,900元的親民門檻，集結鱈場蟹、黑毛和牛、伊勢海老等頂級海陸食材，讓除夕夜回歸家人之間最純粹、寧靜的相聚時光。

過往除夕訂餐，許多家庭主婦或負責張羅年夜飯的成員，常面臨「人數尷尬」的困擾，飯店桌菜動輒十人起跳，菜色份量過多，吃不完只能打包，甚至整個年假都在消化剩菜。莞固和食觀察到，現代消費者更渴望一場無負擔、優雅且專注於陪伴的團圓飯，因此提出「輕圍爐」概念，主張將預算回歸到食材本質與料理細節，而非單純追求份量。

此次「新春圍爐會席」跳脫傳統中式合菜的喧鬧與擁擠，在林口本店與台北大直店提供寬敞舒適的用餐環境，讓小家庭能夠細細品味職人手作料理，不必在大圓桌上轉盤搶菜，也無須面對過多社交寒暄，真正實現「過年是為了休息與團聚」的初衷。

在菜色設計上，莞固和食將「輕圍爐」的精緻度推向極致。主打重頭戲為「鱈場蟹與和牛、伊比利豚海陸鍋」，湯頭以日本職人精神細火熬製，清甜而不搶味。鍋物主角選用素有「蟹中之王」美譽的鱈場蟹，蟹腿肉質飽滿彈牙，輕涮後鮮甜爆汁，搭配油花分布均勻的黑毛和牛、口感脆彈的伊比利豚及鮮美蛤蜊，四重頂級食材在鍋中交織出層次豐富的冬日暖意，成為慰勞家人一整年辛勞的暖心料理。

前菜「瑞祥錦皿八寸」則如珠寶盒般精緻登場，集結伊勢海老蟹味噌、鹽烤蟹鉗、煙燻鴨胸、鮭魚卵明太子玉子燒與雲丹柚庵鮑魚等佳餚，每一道料理皆蘊含日本料理對新春吉祥的祝福寓意，讓視覺與味覺同步沉浸於年節氛圍。

整套會席料理在節奏安排上講究起承轉合。「春彩四品造里」嚴選鮪魚、鮭魚、青魽與天使蝦，以當季新鮮漁獲呈現生魚片最純粹的甘甜；「開運天婦羅」則展現日式炸物外酥內嫩、不油不膩的職人技藝。主食「冬慶壽司盛合」匯集鮪魚、比目魚與精緻花壽司，兼顧滿足感與細膩口感，最後以「福玉紅豆湯栗甘露煮」甜蜜收尾，象徵新的一年圓滿順遂、甜甜蜜蜜。

莞固和食「2026新春圍爐會席」將於2026年2月16日（除夕）至2月19日（初三）期間限定供應，整套會席料理售價6,900元，約為3人份，若家庭成員較多，亦可加購單人份餐點，每人2,300元。相較市面上動輒上萬元的十人桌菜，莞固和食以更彈性的點餐方式與更高的食材性價比，成為今年小家庭除夕圍爐的熱門新選擇。業者也提醒，除夕熱門時段席次已進入最後倒數，建議民眾提早電話預約，以免向隅。