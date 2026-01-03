小寒來了！寒氣最盛 中醫提醒「養陽防寒」：按3穴位促進體內溫暖

強烈大陸冷氣團來襲，各地天氣明顯轉冷，1月5日迎來二十四節氣中的「小寒」。（翻攝自photo-ac）

強烈大陸冷氣團來襲，各地天氣明顯轉冷，1月5日迎來二十四節氣中的「小寒」。中醫師王大元指出，小寒前後是冬季寒氣逐步加重的關鍵時刻，中醫認為此時陽氣潛藏、陰寒漸盛，若未妥善調養，寒邪容易入侵；對此，他建議可透過按摩3穴位促進體內溫暖。

王大元中醫師在臉書粉絲專頁「元氣中醫師 王大元」分享，《黃帝內經》提到「冬三月，養藏之道也」，小寒正是「藏」的重點節氣。寒邪特別容易傷及腎與脾，當陽氣不足、氣血運行變慢時，可能出現手腳冰冷、疲倦怕冷、肩頸僵硬及腸胃虛寒等症狀，因此調養原則以「溫陽散寒、固護正氣」為主，讓身體在寒冷中仍保有內在的溫度。

王大元建議可透過穴位按摩促進體內溫暖，每天花5至10分鐘按揉以下3個穴位，有助於補氣血、溫腎散寒：

關元穴（肚臍下三指）：溫補元氣、固護下焦，是冬季養陽的重要穴位。

足三里（膝下四指外側）：健脾胃、補氣血，提升整體禦寒能力。

湧泉穴（腳底前1/3凹陷處）：溫腎散寒，睡前按揉可改善夜間手腳冰冷。

飲食方面宜溫不宜寒，可選擇薑茶、紅棗桂圓茶，或以四神湯、十全藥膳作為日常調養，但仍應依個人體質由中醫師評估，避免自行進補。

此外，小寒期間也要注意穿著保暖，中醫有「寒從腳起，風從頸入」之說，後頸、腹部、腰背與腳踝應加強防寒。睡前泡腳同樣是合適的養生方式，水溫約39至41度，泡10至15分鐘即可。王大元提醒，小寒時節應避免熬夜、減少冰冷食物攝取，運動以溫和活動為主，幫助身體在寒冬中維持穩定與健康。

