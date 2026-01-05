小寒到！「吃粥」暖胃滋補 早餐粥店人潮不斷

台北雙連知名鴉片粥店生意特別好。（圖／東森新聞）





今天是24節氣的「小寒」，天氣明顯變冷，一早，台北雙連知名鴉片粥店生意特別好，一大鍋熱粥，清晨6點開賣，不到早上10點，已經賣到第五鍋。

店內客滿店外排隊，一買就是好幾碗帶走，天氣冷，不少人就想來份暖呼呼早午餐。台北雙連鴉片粥店生意特別好，店家的招牌就是這碗魔法鴉片粥，主打配料很豐富，有花生、肉鬆，還有老饕和我們分享，關鍵靈魂配料有整顆皮蛋。

不是碎碎的皮蛋，而是整顆搗碎，還有滿滿香菇雞肉，一大鍋熱騰騰白粥，老闆凌晨3、4點開始備料熬煮，清晨6點開賣，不到早上10點，已經賣到第五鍋。

民眾：「我住在江子翠，過來馬偕看病，我就過來吃，（吃到）發熱了帽子拿起來了。」

民眾：「我常常吃每次都會來。」

雙連鴉片粥老闆洪先生：「有10幾種口味，有很多種可以挑選，現在天氣比較寒冷，的確吃粥的客人會比較多。」

週一上班日也是24節氣的「小寒」，天氣明顯變冷，熱粥生意不斷，氣象署也提醒，周一下半天起，冷空氣接力南下，氣溫將再明顯下滑，看看一周溫度趨勢，最低溫時間點，落在6號晚間到7號清晨，西半部只有10－13度，東半部13－16度，這段期間，逐漸由濕轉乾，加上輻射冷卻作用，局部地區溫度可能再更低。

氣象署預報員趙竑：「到了9號10號11號之後，冷空氣稍微減弱，環境還是偏乾，還是有輻射冷卻。」

氣象署表示，這波冷空氣影響時間長，後續一路到周六，低溫可能都只有12到13度左右，氣象專家則預估，周三起在輻射冷卻配合下，可能達到入冬以來首波寒流，提醒大家得做好保暖工作。

