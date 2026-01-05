小寒勝大寒！吃糯米避冰冷、小心「三九天」寒氣

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

2026年第一個節氣，二十四節氣中的「小寒」落在國曆1月5日。雖然在字面上的「小」會讓人誤以為其寒冷程度應該次於隨後的「大寒」，但其實並不是這樣！由於小寒正值傳統「數九寒天」中的「三九」前後，這段時間反而是台灣地表散熱最劇、體感溫度最低的時節。民間更有「小寒勝大寒」的說法，民眾不可掉以輕心。

小寒（圖／CANVA製作）

在台灣早期的農業社會，小寒是農忙與年節間的緩衝。老一輩人家常說，這時要吃點「糯米飯」。糯米性溫，在寒風刺骨的冬日裡，吃上一碗加了桂圓、紅棗或是拌入麻油雞的糯米飯，不只是為了飽足感，更是為了發揮「補中益氣」的效果，讓身體由內而外產生熱能。此外，小寒也緊鄰農曆十二月十六日的「尾牙」。在台灣民俗中，這段時間是祭祀土地公的重要時節，除了祈求生意興隆，也是犒賞員工、家庭團聚的開始。因此，在飲食上逐漸從清淡轉為豐盛，象徵著一年的辛勞準備收官，迎接豐收。

糯米飯（圖／CANVA製作）

古人觀察小寒有「三候」，其中「一候雁北鄉」意指感知到陽氣的大雁開始有向北歸巢的跡象。雖然台灣並非所有地區都能見到大雁遷徙，但在本土農業觀點中，此時南部地區的農民已在為一期稻作的插秧做準備。

小寒守則（圖／CANVA製作）

針對這段嚴酷時期，有三項守則：第一是「忌食冰冷」：台灣人愛喝冰飲，但在小寒時節，生冷食物最易傷脾胃，進而引發呼吸道問題；第二是「忌過度劇烈運動」：建議待早晨太陽出來（見陽光）後再出門活動，避免因溫差過大誘發心血管疾病；第三是「勤泡足」： 俗諺云「腳冷冷全身」，睡前以老薑片泡腳，能打通經絡，守住身體的「精氣神」。

