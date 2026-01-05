小寒嗨吃優惠快收！漢堡、飲料買1送1 美樂蒂限量周邊快搶

天冷吃起來！達美樂披薩攜手三麗鷗「美樂蒂」推出限量聯名周邊，麥當勞也祭出餐點和飲品買1送1優惠，摩斯漢堡也加入戰局，推出黃金地瓜薯條雙份特價及超值優惠券。

達美樂聯手三麗鷗人氣角色「美樂蒂」推出超可愛盲盒和限量優惠。（圖／達美樂提供）

達美樂

達美樂以粉紅色系為主題，與三麗鷗人氣角色「美樂蒂」推出限量周邊商品，即日起至2月22日，購買任1大披薩或聯名套餐，即可獲得限量的美樂蒂限定披薩盒。同步加碼「美樂蒂閃耀迷你招牌燈」盲盒，購買499元「夢幻閃耀套餐」，含1個經典系列大披薩、5條香烤雞條、1.25L大可樂，即可獲得隨機1款盲盒，共有圓形款、方形款、立牌款3種。

廣告 廣告

迷你美樂蒂招牌燈箱令人愛不釋手。（圖／達美樂提供）

另「美樂蒂翻轉魔法包」盲盒將在1月12日起開賣，凡購買999元的「翻轉魔法套餐」，內含1個精選系列火山大披薩（指定口味任選）、1個經典系列小披薩、3個蝴蝶酥，就能獲得1個盲盒，共有魔法披薩翻轉包、幸運骰子購物袋2種款式隨機贈送。

即日起至4月12日，達美樂內湖店（台北市內湖區內湖路二段255號）打造美樂蒂期間限定裝飾，並把握時間參加抽獎活動，有機會抽中免費披薩券與聯名周邊商品！

1月6日前到麥當勞APP消費享多品項享限時買1送1。（圖／麥當勞提供）

麥當勞

1月6日前，麥當勞APP祭出限定活動，到APP消費享多項買1送1優惠，參與品項包含單點冰焦糖奶茶、中杯飲品、OREO冰炫風等。購買指定超值全餐，還能免費獲得麥香魚、中薯、小杯玉米濃湯或4塊原味麥克雞塊。歡樂送服務則提供單筆消費滿250元送6塊麥克雞塊的優惠，手機點餐消費滿150元，則可獲贈大薯。

摩斯漢堡小寒限定優惠揭曉。（圖／翻攝自Facebook@MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部）

摩斯漢堡

摩斯漢堡即日起至1月20日推出小寒暖心活動，黃金地瓜薯條2份享特價99元（原價130元）、黃金地瓜薯條加玉米濃湯特價99元（原價115元起）。而在1月8日起，湯品可換成橙香熱茶，飲品加價15元可升級為大麥仁紅豆湯或和風豚汁蔬菜湯，優惠全時段供應，限量商品售完為止。

此外，摩斯漢堡「MOS超值省優惠券」活動持續到1月19日，消費者出示網路優惠券，可享買1送1、咖啡特價10元、超值元氣早餐及超值獨享餐等4大優惠。其中，買1送1品項包含香吉士蘇打、香吉士蒟蒻冰茶、冰橙咖啡、可樂、雪碧共5款飲品，均享同價位買1送1。

延伸閱讀

中南部6縣市繼續冷！輻射冷卻發威 1/6上午低溫10度以下

小心8級強風！「16縣市」黃燈告警 冷到懷疑人生

變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝