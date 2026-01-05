小寒報到！天冷眼睛模糊、易乾澀？ 中醫教你按摩「3種穴位」護眼

小寒是一年中的第23個節氣，會在2026年的1月5日報到。從小寒到大寒的這段節氣，暗喻這一年中最冷時節即將到來，從以往氣象記錄中，小寒觀測到的溫度甚至較「大寒」為低。《優活健康網》特摘此篇中醫師提醒，有高度近視、乾眼症、青光眼3種眼睛舊疾患者，在冬令、尤其小寒時節，一定要特別花心力、勤於照護眼睛，注意保養靈魂之窗。







小寒養生勤護眼



翰鳴堂中醫診所醫師吳文誠表示，近期常有患者因低溫誘發的眼科不適，如眼睛乾澀、視力模糊等症狀而到診間求診。由於構成眼球的角膜、結膜、鞏膜的神經，以豐富的痛觸覺神經為主，卻少有感受冷熱的神經，因此民眾在拚命幫肩膀、膝蓋等關節禦寒保暖時，常忽略「眼周」相關循環與保暖，直到出現如視力模糊等症狀，才意識到眼睛也有「保暖」需求。

廣告 廣告









高度近視：按壓大椎穴

天冷時，身體末梢處的肌肉血管調節與適應的能力，都會大幅下降。吳文誠說，若在這樣的節氣下仍有長時間使用3C、高度用眼需求，很容易導致近視大幅加深，連帶造成白內障、黃斑部病變、青光眼的機率大幅上升。

而造成近視加重的睫狀肌，與眼球周邊的眼外肌群、頸部的頭下肌群有共同調節的功能，因而當頸部肌肉緊繃時，也會使眼睛調節能力大幅下降。吳文誠建議，可適度熱敷大椎穴，改善頸部頭下肌群與頭面部的循環，以避免眼睛壓力過大，導致近視加深。

大椎穴：在頸部後側正中線上，第７頸椎棘突下凹陷中，主管頸椎循環，並且是是手足三陽(六條經脈)與督脈交會的穴道，對陽氣與身體能量輸布，有重要影響。









乾眼症：按壓睛明穴

冬季、尤其小寒，也是乾眼症的好發季節與節氣，在乾燥的空氣下，淚液容易過度蒸發，而引起各種眼睛不適，如刺痛、乾澀、視力模糊、畏光等。民眾常在主觀感受到眼乾不適時，以人工淚液救急，但此法「治標不治本」，有一定比例民眾，常會發現「愈點愈沒效」。

吳文誠建議，此時可以適度熱敷、按摩眼頭斜上方凹陷處的「睛明穴」，並適度搭配補養氣血、滋陰的中藥，以達長期、穩定的治療效果。

睛明穴：在眼內角的內緣，也可從鼻與眼頭的凹陷處找起。按壓時盡量以貼骨向對側刺激。按壓此處時不必強求酸脹感透及眼球，稍微酸脹，重複5個回合即可。









青光眼：按壓攢竹穴

天冷，周邊血管收縮時，提供給眼球的供血量也會大幅下降。而眼球在較長時間缺血的環境下，眼球內的房水循環路徑，就容易受影響，導致排出不順而眼壓升高，壓迫到視神經，造成偏向血管因素所導致的青光眼。

吳文誠建議，可適度熱敷眉頭凹陷處的攢竹穴，以減緩血管收縮、血流量下降造成的致病風險。

攢竹穴：面部眉頭陷中，正屬於眼眶上切跡處。適度度熱敷外，也可用指尖按壓的方式刺激，建議按壓以每次20秒為單位；同時，以有適度酸脹感傳透整個眼周為目標，重複5個回合。





中醫頭皮針療效佳



吳文誠說，其實較少人知道的是，中醫對於眼科雜症，也有對應的治療方案，而且效果不錯。如治療眼肌麻痺導致的「複視」（一個物體看成兩個），可透過針灸的頭針療法，以針刺頭皮的感覺運動區、與耳針的眼點，達到控制眼球內外上下直肌、上下斜肌，改善複視症狀。

或是治療黃斑部病變，以頭皮針眼區、額中線、額旁一線，與耳穴目1、目2、基底核等，搭配杞菊地黃丸藥丸類滋補，長期服用，可緩解相關症狀、達到良好控制。

（本文獲人間福報授權轉載，原文為：小寒養生勤護眼 3穴位防視茫茫）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

有食譜》2025立冬養生先補腎！中醫教你自製「黑豆茶」4步驟快速暖身

小寒「溫補」越補越大洞？中醫揭「虛寒體質」這樣吃：小米粥加1料



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為小寒報到！天冷眼睛模糊、易乾澀？ 中醫教你按摩「3種穴位」護眼