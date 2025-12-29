小寒後迎財運！轉運「3生肖」一次看 他正偏財都超旺

小寒將至，《搜狐網》命理專欄點名轉運3生肖，貴人運滿滿財運也飆漲。（示意圖／Unsplash）





小寒將至，《搜狐網》命理專欄點名轉運3生肖，貴人運滿滿財運也飆漲，尤其是生肖馬，在正財、偏財上運勢都十分旺盛。

轉運3生肖

生肖虎

屬虎的人運勢大逆襲，身邊機遇增多，易得貴人扶持，付出也會得到回報，在事業上取得成功，建議積極行動，會越努力越幸運。

生肖鼠

屬鼠的人運勢火紅，天生帶財加上善於把握機會，在工作上容易做出成績，貴人緣也不錯，建議按部就班，日子會越過越好。

生肖馬

屬馬的人開始轉運，年底雖辛苦，但得到貴人協助、進財管道增加，收入相當可觀，在職場上也有不俗的表現，容易獲得重用，正財、偏財都旺盛。

