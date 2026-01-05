小寒後3生肖要發了！事業得貴人助 財運水漲船高

《搜狐網》命理專欄指出，有3生肖將在小寒後迎來轉機。（示意圖／Pexels）





今（5）日為24節氣當中的小寒，雖然天氣寒冷，但不少人卻感覺到運勢開始回溫。《搜狐網》命理專欄指出，有3生肖將在小寒後迎來轉機，不只事業進展順利，還有貴人相助，財運跟著水漲船高。

生肖虎

小寒過後，屬虎的人運勢明顯回升，不管是在職場拚升遷，還是自己做生意，都容易聽到好消息。這段時間貴人運特別強，只要肯付出努力，很容易被看見、被肯定。屬虎的人本來就擅長整合資源，現在只要主動出擊、保持耐心，很多原本卡關的事情都能迎刃而解，荷包也有望明顯進帳。

生肖鼠

屬鼠的人向來腦筋動得快，小寒一到運勢更旺，工作上容易掌握關鍵時機，表現亮眼，加上人緣不錯，遇到問題時總有人願意幫一把。這段時間不需要太冒進，穩穩來就能看到成果，財運自然累積，還可能有意外的小驚喜，日子越過越順。

生肖馬

屬馬的人在小寒之後迎來運勢反彈期，雖然年前依然忙碌，但付出和收入成正比，不再為錢煩惱。職場上的屬馬者容易被重用，表現空間變大；做生意的人則能在貴人協助下打開新的進財管道，只要保持韌性、把握機會，好運會一波接一波上門。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

