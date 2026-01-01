小寒禁忌曝光！4生肖健康恐亮紅燈 楊登嵙：別清晨洗頭

命理老師楊登嵙指出，1月5日下午4點24分節氣進入「小寒」，代表天氣寒冷但尚未達到最冷時刻，其中屬鼠、牛、蛇、雞的民眾需特別留意腸胃健康，避免暴飲暴食，同時要慎防心臟及血管疾病。

小寒期間，楊登嵙表示不建議民眾早起後洗頭。（示意圖／取自pexels）

楊登嵙強調，冬季作息應配合「冬應腎而養藏」的原則，由於腎主冬、萬物閉藏，建議早睡以養陽氣、晚起以養陰氣，待日光出現再起床，如此能使身體陰陽平衡、滋養臟腑，增強體質，若反其道而行則會傷害腎氣。

小寒期間，楊登嵙表示不建議民眾早起後洗頭，主要原因是早上時間匆忙，許多人頭髮未完全乾透就外出，容易遭受風寒侵襲，輕則引發頭痛，嚴重者可能導致大小關節疼痛，甚至出現肌肉麻痹的狀況。

廣告 廣告

楊登嵙也提醒，許多人早晨起床後習慣光腳在地板上行走，這對健康相當不利，由於腳部被稱為人體的第二心臟，保暖工作格外重要，剛從被子出來時腳部尚未適應外界溫度，直接踩在地上容易著涼，引起腹痛、腹瀉等症狀，長期下來會影響腸胃健康，因此建議早起應立即穿上柔軟的平底拖鞋，冬天最好馬上穿襪子。

關於室內保暖方式，楊登嵙指出冬天許多民眾為了保持溫暖而將門窗緊閉，但密不透風的環境下，不到3小時室內二氧化碳量就會增加3倍以上，細菌、塵埃等有害物質也會成倍增長，應每天開窗數次讓空氣流通，經常打開門窗換氣可加速散去室內濁氣，讓陽光充盈室內保持乾燥，注意通風及保暖能預防呼吸道疾病發生，尤其高血壓、心臟病、氣喘患者更應注重保暖。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

迎2026！「3生肖」財運最佳 3類人當心破財

5星座準備收大錢！大寒賺錢動力滿滿 TOP1得財神寵愛

威力彩頭獎衝3.7億！4生肖新年「財神撐腰」偏財狂噴