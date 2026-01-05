小寒節氣到》中醫揭冬季後段養生關鍵：「藏陽養陰」才能為春天打好底子

小寒節氣雖名為「小寒」，實際寒氣已明顯加重，中醫建議此時養生重在「藏陽養陰」，為春天儲備能量。（攝影／鄭國強）

小寒節氣約落在國曆一月上旬，是24節氣中的第23個節氣，也象徵冬季已進入後段。

雖名為「小寒」，但實際上寒氣已逐漸加重，氣溫偏低、日照時間短，對人體的陽氣運行與循環系統都是一大考驗。

翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕中醫師指出，小寒是冬季養生的重要關鍵點，此時若能順應自然節律調整作息與生活方式，將有助於為接下來更寒冷的大寒節氣，以及來年春天的生發之氣打好基礎。

廣告 廣告

寒邪傷陽，小寒時節更需「藏陽養陰」

中醫理論認為「寒為陰邪，最易傷陽」，當寒氣侵襲人體，容易使氣血運行變慢、經絡收縮，進而引發一連串不適症狀。

賴睿昕指出，臨床上，小寒前後常見患者出現手腳冰冷、精神不濟、疲倦乏力、腰痠、睡眠品質下降，女性族群也可能出現經期不順或經痛加劇等情況。

她進一步提到，現代人長期熬夜、久坐、工作壓力大，原本陽氣就相對不足，到了小寒時節更容易出現「虛寒夾燥」的體質表現。因此，養生的第一步應從作息開始調整，遵循冬季「早睡晚起」的原則，比平日提早入睡，並適度延長睡眠時間，讓身體有更多時間修復臟腑、蓄養陽氣。

「寒從腳起」下肢保暖不可忽視

冬季養生常說「寒從腳起」，雙腳距離心臟最遠，末梢循環本就較弱，若保暖不足，寒氣容易由下而上影響全身。

賴睿昕建議，小寒時節可養成睡前泡腳的習慣，以約40度左右的溫熱水浸泡雙腳10至15分鐘，有助於促進血液循環、放鬆神經，也能改善入睡困難與淺眠問題。

「若搭配簡單的足部按摩，如按壓湧泉穴或腳底反射區，效果會更加明顯。」她也提到，部分民眾會加入溫和的精油輔助，讓身體在寒冷季節中維持溫潤狀態。

中醫認為「寒從腳起」，小寒時節透過溫水泡腳、足部按摩，有助促進循環、提升睡眠品質。（圖片來源／freepik）

冬季乾癢反覆發作，中醫從「陰血不足」調理

進入小寒後，門診中也常見皮膚乾燥、脫屑、搔癢反覆發作的患者，西醫多稱為「缺脂性濕疹」，中醫則多歸屬於「血虛風燥」或「陰血不足」的範疇。

賴睿昕表示，這類患者常有搔癢位置不固定、夜間加重、抓後仍癢的特徵，嚴重時甚至影響睡眠與生活品質。

她強調，治療上不能只著眼於表面止癢，而需同時補養陰血、改善體內乾燥狀態。臨床常使用生地、麥冬、玉竹等藥材，達到滋陰潤燥、養血生津的效果，同時也會提醒患者避免過度清潔、熱水久洗，以免破壞皮膚屏障。

精油芳香調理，成為冬季養生的溫和助力

近年來，芳香療法逐漸被運用於輔助中醫調理。賴睿昕指出，從中醫角度來看，精油屬於「芳香走竄之品」，其氣味可經由嗅覺影響情緒與自律神經，外用則能溫和促進局部循環，對於冬季乾癢、緊繃不適具有輔助效果。

冬季皮膚乾癢者，可選擇性質溫和、具舒緩作用的精油，如薰衣草、洋甘菊或乳香。「使用時應以1-2滴精油加入基底油（如甜杏仁油或荷荷芭油）充分稀釋，於沐浴後皮膚尚未完全乾燥時，輕柔按摩四肢與乾燥部位，有助於鎖住水分、減少刺激。需特別注意避免直接塗抹未稀釋精油，以免造成皮膚不適。」

由內而外養陰，茶飲與穴位按摩雙管齊下

除了外在調理，小寒時節也適合透過茶飲由內滋養。

賴睿昕推薦「麥冬生地養陰茶」，以麥冬、生地搭配蒲公英，具有養陰生津、潤燥解毒的作用，適合口乾、皮膚乾癢、長期熬夜或用眼過度的族群。不過，由於藥性偏寒，體質虛寒、腸胃較弱或容易腹瀉者，仍應在中醫師評估下飲用。

日常保養上，也可搭配穴位按摩來提升整體循環與抗寒能力。常見穴位包括足三里、太溪與湧泉穴，分別有健脾胃、補腎氣、促進氣血運行的作用。按摩時若搭配基底油或少量溫和精油，不僅能減少摩擦不適，也能讓身體在寒冬中維持平衡。

賴睿昕最後提醒，小寒養生並非一味進補或追求溫熱。過度食用麻辣鍋、薑母鴨、羊肉爐等燥熱食物，反而可能導致口乾、便秘或皮膚搔癢加重。她建議依體質選擇滋陰潤燥的食材，如白木耳、百合、山藥、水梨等，搭配規律作息與溫和調理，才能真正達到「藏而不傷、補而不燥」的冬季養生目標。

(原始連結)





更多信傳媒報導

王金平獲頒國民黨最高顧問證書 鄭麗文批賴清德有心魔「想提早打選戰」

2026大選》林岱樺一句「效忠市民」恐釀脫黨參選？ 綠營人士分析：若成真受傷的恐是她

客家傳統建築工藝特展開幕 楊文科邀鄉親揭開客家師傅智慧結晶

