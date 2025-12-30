小寒節氣遇「澤火革卦」 命理師警告2026年初恐現巨變

24節氣中倒數第二的「小寒」即將於2026年1月5日上午10時32分31秒交節氣，農曆為十一月十七日。民俗專家柯柏成在社群媒體發文提醒，今年的小寒節氣將呈現前所未見的特殊狀況。

柯柏成表示，小寒通常在每年1月5日或6日太陽到達黃經285度時到來。根據《月令七十二候集解》記載：「十二月節，月初寒尚小，故云。月半則大矣。」小寒意指天氣已經很冷，但尚未達到最嚴寒的程度。由於前有冬至大節氣，後接農曆新年，小寒長期以來都沒沒無聞，容易被民眾忽略。

然而今年情況特別不同。柯柏成指出，今年既非暖冬也非寒冬，而是忽冷忽熱的異常氣候，充分體現劇烈變動值年卦「澤火革」的威力。今年發生的大事都具有革命性、前所未見的特質，在小寒這個節氣期間，這種變動感受將特別明顯。

根據道家經典《淮南子‧時則訓》記載，古代宮廷會在此時舉行「大儺」儀式，由方相氏率領進行驅鬼逐疫，清除舊歲的陰寒邪祟之氣，特別針對宮中平時不易清掃的角落。柯柏成建議，現代人可將此概念應用於生活中，從小寒開始進行年終大掃除、驅除晦氣、淨化環境磁場。大型廢棄傢俱可從此時開始慢慢清理，不必等到除夕前一週才匆忙處理。

在養生方面，小寒常處於俗稱的「二九」、「三九」時段。民間傳統會用艾草灸關元、足三里等穴位以助陽氣。專家建議睡前以熱水泡腳，可加入生薑、花椒，有助驅寒活血、促進血液循環。

柯柏成認為，這項古代智慧在現代仍有重要意義。小寒是進行年度總結與規劃的最佳時機，民眾可趁此時靜心思考，檢視過去一年的得失，明確新年方向與目標。

民間農諺「小寒不寒，清明泥潭」、「小寒大寒寒得透，來年春天天暖和」，反映出節氣若未依時轉冷，後續天氣易出現混亂，影響農作收成。這提醒著自然運行講求平衡，反常往往帶來連鎖效應。

面對今年特殊的「澤火革」能量，專家提醒民眾應保持警覺，留意環境與社會層面可能出現的革命性變化，同時把握小寒節氣的轉換時機，為新的一年做好準備。

