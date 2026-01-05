小寒節氣5生肖逆天翻身！屬豬運勢最強「加薪有望」

今天1月5日迎來二十四節氣中的「小寒」，本週將面臨入冬以來首波可能達寒流等級的低溫，氣溫下探攝氏5度。國際天星命理風水專家邱彥龍表示，儘管外在環境寒意逼人，但有5個生肖在小寒節氣期間（1月5日至1月20日）運勢強勁，可望打破寒局大翻身。

根據專家分析，12生肖在小寒節氣運勢呈現強弱分明態勢。屬豬者位居榜首，主場優勢明顯，事業上適合主動承擔挑戰性案子，工作量雖大但曝光機會也多，正財穩定，只要穩紮穩打就能累積財富。感情方面有認真型對象靠近，健康需注意膝蓋骨頭問題。

廣告 廣告

屬兔者排名第二，專業能力將獲得賞識，細心分析力被看見，財運呈穩健成長型。工作上適合執行計畫、訂定標準作業程序，越有條理越受上司信任。屬羊者位列第三，雖然步調較慢但穩中求進，正財穩定，適合學習進修與長期投資規劃。

屬雞者心境轉為柔軟，直覺敏銳度提升，適合從事幕後支援、顧問協調角色，靈感與人脈將帶來財運。屬牛者說話份量加重，洞察力強，容易獲得資訊型財運，適合進行策略規劃與風險評估工作。

相對而言，部分生肖運勢較為低迷。屬馬者排名墊底，面臨事情繁雜、變化快速的局面，容易因貪圖方便而踩雷，財務決策需格外謹慎。屬狗者雖有改革想法但需練習隱忍，財運重在守成。屬猴者衝勁十足但環境配合度不佳，需學會判斷時機，避免衝動消費。

屬虎者人際關係面臨重新洗牌，花費在人情往來支出增加。屬龍者需收斂鋒芒，工作量增加但能換來實質回報。屬鼠者從玩樂模式轉為面對現實，娛樂開銷需要控制。屬蛇者關係面臨考驗，家庭支出增加，職場上容易受情緒影響。

專家提醒，運勢較平的生肖本週重點在於「穩」字訣，避免衝動投資與情緒性消費，感情方面加強溝通陪伴。小寒節氣整體運勢關鍵在於「穩中求進」，好運生肖把握機會衝刺，運勢較弱者守住基本盤，靜待轉機。

更多品觀點報導

小寒節氣遇「澤火革卦」 命理師警告2026年初恐現巨變

2026年十二生肖事業前途

