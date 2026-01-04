小寒財運旺！「5星座、5生肖」錢包在發燙 威力彩4億快買
生活中心／賴俊佑報導
今年1月5日迎接二十四節氣的小寒！俗話說「小寒大寒，冷成冰團」，在這寒冷天氣有些人的錢包卻是熱呼呼的；小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」小寒這半個月財運最旺，另外小寒這天威力彩頭獎上看4億，被財神眷顧的幸運兒不妨買彩券試試手氣。
TOP 5 天蠍座(10/23- 11/21)
在小寒這一天，天蠍座千萬不要忽視心裡那種「突然想做什麼」的念頭。這天的財運不是靠你拼命加班賺來的，反而是那種「無心插柳」的驚喜比較多。可能是隨手買的一張彩券中了小獎，或者是很久以前隨便買的股票突然漲了一波，甚至是在整理舊外套時發現口袋裡塞著被遺忘的鈔票。這種財運雖然不會讓你馬上退休，但絕對能讓你嘴角上揚一整天。記得保持低調，你的好運是屬於「暗財」，默默收進口袋就好，太張揚反而會把運氣嚇跑喔！
TOP 4水瓶座(1/20-2/18)
這一天千萬別把自己關在家裡搞自閉！水瓶座在小寒當天的財運密碼藏在「人際交流」裡面。你可能會在跟朋友喝咖啡、聊八卦的過程中，意外聽到一個很棒的賺錢資訊，或是有人正好需要你的某項技能，願意付錢請你幫忙。你的腦袋這天轉得特別快，對於市場的新鮮事特別敏感，別人覺得沒什麼的消息，你卻能看出背後的商機。所以，如果有朋友約你，或是群組裡有人在討論事情，多插幾句話、多聽聽看，那個讓荷包變厚的機會，往往就藏在這些看似不起眼的閒聊當中。
TOP 3射手座(11/22-12/21)
坐在辦公室裡發呆是不會有錢掉下來的，這就是射手座在小寒這天的寫照！你的財運跟「移動」有很大的關係，不管是出差、拜訪客戶，甚至是下班後去遠一點的地方逛逛，都比待在原地好。這天的氣場很適合你去拓展新的領域，比如去談一個新的合作案，或是去接觸沒碰過的客戶，對方的態度會意外地友善，成交機率也比平常高很多。簡單來說，你的身體越忙碌，你的財運就越旺盛，把那股天生的熱情拿出來，別怕麻煩，跑這一趟絕對會讓覺得物超所值。
TOP 2金牛座(4/20-5/20)
對於務實的金牛座來說，這波財運來得很實在，完全是靠你過去的努力換來的。在小寒這一天，你會發現工作上的阻礙變少了，之前卡很久的案子突然順利通過，或者是老闆、主管突然發現你的表現不錯，隨口誇了你幾句，甚至暗示年終獎金會給你好看。這種財運不是那種突然掉下來的橫財，而是一種「付出終於有回報」的安心感。如果你剛好有在談薪水或是談報價，這天也是個不錯的時機，只要你敢開口，對方接受的意願很高，因為你的實力大家都有目共睹。
TOP 1摩羯座(12/22-1/19)
摩羯座這時候的氣場是最強的！你在這一天會有一種「都在我掌控之中」的順暢感，做起事來特別有條理，判斷力也特別精準。這時候的財運展現在「決策」上，比如你決定要開始存錢、決定要投資某個標的，或者是決定砍掉不必要的開銷，這些理性的判斷在未來都會幫你省下或賺進不少錢。雖然你平常看起來嚴肅，但這天散發出的專業感會讓人很信賴你，如果有機會主導一些專案或會議，記得當仁不讓，你的權威感會轉化為實質的利益。
TOP 5豬
屬豬的朋友在小寒這天只有一個任務，就是「保持開心」！你們的財運很特別，是跟著心情走的。你越放鬆、越不計較，財神爺就越喜歡靠近你。這天很有可能會有長輩突然塞紅包給你，或是客戶看你順眼直接給你大單，甚至只是去吃個飯都被老闆招待。這種財運屬於「被動收入」的一種，完全不用你揮汗如雨地去拼命。這種好運就像是一隻「放在收銀台上的招財貓」，你只要負責在那邊笑瞇瞇地招手、賣萌，看起來福態滿滿，路過的金錢就會忍不住想要跳進你的肚子裡！
TOP 4雞
屬雞的朋友們，小寒這一天別一個人悶著，因為你們的財運全部藏在「人」身上！這個節氣你跟身邊的人頻率超級合，隨便聊個天都能聊出賺錢的點子。這時候如果有朋友找你合夥、或者是同事找你幫忙，千萬別拒絕，因為他們就是送錢來的財神爺。你的財運不靠勞力，而是靠「關係」變現，只要懂得借力使力，錢進來的速度絕對讓你嚇一跳。這運勢就像是一個「裝了渦輪增壓的引擎」，原本你一個人跑只能跑時速60，但加上合作夥伴的助力，直接飆到時速200，輕輕鬆鬆把業績跟獎金衝到頂點！
TOP 3鼠
說真的，屬鼠的人在小寒這天簡直是幸運到讓人忌妒！因為小寒節氣，讓你們基本上做什麼都順。你可能只是走在路上，都會莫名其妙撿到好康，比如買飲料遇上買一送一、隨手買張彩券中了小獎，或是很久沒聯絡的人突然還你錢。這種財運完全沒有邏輯可言，就是氣場強了，錢會自動找上門。如果要形容這種感覺，你們就像是一塊「掉進鐵粉堆裡的強力磁鐵」，根本不用費力去抓，四面八方的財富和好運就會自動「啪、啪、啪」地吸到你身上，甩都甩不掉！
TOP 2猴
屬猴的人注意了，你們的財運是「動」出來的！小寒這天的機會稍縱即逝，非常適合做短線操作或是賺快錢。如果你有在做兼職、跑外送，或是看股票，這天你的反應速度會比平常快好幾倍，能夠在別人還在猶豫的時候，你已經進場又出場賺一波了。不要只想不做，看到機會就要像猴子一樣靈活地撲上去，猶豫一秒錢就被別人賺走了。你的狀態就像是一台「高性能的雷達探測器」，在茫茫人海中，只有你能聽見金幣掉落的聲音，迅速鎖定方位衝過去，把那些隱藏在角落的錢統統掃光。
TOP 1蛇
跟別人靠運氣不一樣，屬蛇的朋友這波財運是靠「智商」賺來的！在小寒這天，你的思緒會異常清晰，對於投資理財的直覺準到可怕。你可能會突然看懂某個複雜的投資趨勢，或是想通了一個可以幫自己拿獎金的絕妙計畫。這時候千萬不要懷疑自己的判斷，把你腦袋裡的想法付諸實行，獲利絕對超乎預期。你的財運狀態就像是一位「站在高樓上的狙擊手」，透過智慧精準鎖定遠方的金錢，別人還在迷霧裡亂槍打鳥時，你已經冷靜地扣下板機，一發入魂，把大獎穩穩收進口袋。
